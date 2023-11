– Det var en veldig, veldig lang tur. Vi har ikke sovet stort siden vi fikk beskjed fra Utenriksdepartementet natt til onsdag om at vi kunne få reise ut fra Gaza, forteller Zaki-Kahil til NRK.

Han var med den første bussen med norske borgere som fikk reise ut av Gaza onsdag. Bussen ankom Kairo rundt klokken 04.00 natt til torsdag.

Zaki Kahil ute av Gaza Foto: NRK . Vegard Tjørhom

To busser har fraktet 51 norske borgere fra grensen i Rafah til Kairo. Blant disse er 27 barn.

– Endelig fikk vi kommet oss ut fra krigen, sier han.

Han forteller at folk som satt på bussen var veldig slitne etter det de har vært gjennom.

Gleder seg til å kunne sove

Kahil og kona var på ferie i Gaza da krigen brøt ut. I slutten av oktober fortalte han NRK om mangel på vann, mat og medisiner på Gazastripen.

Nå gleder han seg til komme på hotellet i Kairo.

– For første natt på lenge skal jeg sove uten å høre noen bomber. Uten å frykte at jeg mister noen i familien, eller venner. Det er veldig viktig at man får føle seg trygg når man sover, sier han.

Den første bussen med nordmenn fra Gaza har kommet til Kairo. Foto: Vegard Tjørhom

Han forteller at han opplevde bombing overalt i Rafah. Han sier det var en enorm lettelse da de hadde passert den siste kontrollposten på veg inn i Egypt.

– Det er akkurat som om jeg har sluppet ut fra helvete til paradiset. Jeg er veldig glad for at jeg kunne krysse grensen, og at jeg nå er på et trygt sted.

Han gleder seg veldig til å komme hjem til Norge.

– Når jeg kommer hjem til Norge, skal jeg tilbake til livet mitt. Hverdagen min og mine daglige rutiner med mat og turer. Det blir ikke det samme som livet som på Gaza-stripen, sier han.