Dette møtte Etiopia-eksperten da han kom hjem fra ferie

Kjetil Tronvoll er ekspert på Afrikas horn, og spesielt landene Etiopia og Eritrea. Han har gjennom 30 år prøvd å forstå og forklare hva som skjer i denne urolige delen av verden, gjennom mange bøker og vitenskapelige artikler.

Trusler og hatmeldinger har han oppfattet som en del av jobben. Men aldri har dette kommet så nær privatlivet som nå etter sommerferien.

– Det var en av døtrene mine som oppdaget det først, hun ropte, «hva er dette for noe!». Det lukta fælt, forteller Tronvoll.

Han står ved postkassen som nå er rengjort, med hans og konas navn utenpå, i et villastrøk i Oslo.

– Det var litt uforståelig

På bakken lå det to poser, en med Toro Bali gryterett og en med potetstappe. Klippet over, og tomme. Og en tom liter med melk. Når han så oppi postkassa lå alt dette innholdet der. Rørt sammen med regninger og annen post.

– Det var litt uforståelig. Er det ungdommer og bare noe tull? Jeg sjekket postkassen ved siden av, og hørte med naboer. Ingen hadde opplevd noe lignende. Og da trakk jo jeg mine konklusjoner. Dette er noen som gikk bevisst etter postkassen hvor mitt navn står, for å sende et signal, sier Tronvoll.

Han forteller at trusler og det han oppfatter som hatprat mot seg, har tiltatt veldig de siste 11 månedene. Han setter dette i sammenheng med krigen i Tigray-provinsen i Etiopia.

–Jeg er ikke i tvil om at min postkasse og truslene og hatpratet mot meg har en sammenheng, og at dette er støttet av etiopiske myndigheter, mener Tronvoll.

Han sier at han og familien opplever dette som svært ubehagelig.

Det var en av døtrene som oppdaget innholdet i postkassen først. Foto: Truls Antonsen / NRK

Etiopias ambassade i Stockholm, som også har ansvaret for Norge, har ikke svart på NRKs tilbud om å svare på anklagene fra Tronvoll. NRK har prøvd å få kontakt på e-post, og via telefon, uten å lykkes.

Mener krigen i Etiopia er bakgrunnen

Tronvoll er professor i fred/konfliktstudier og menneskerettigheter ved Bjørknes Høyskole. Han har i flere tiår skrevet bøker og deltatt i samfunnsdebatt om forholdene i Etiopia, og Eritrea.

Det er krigen i Etiopia, i Tigray-provinsen, som ifølge Tronvoll gjør at han og andre internasjonale eksperter opplever press og trusler.

Det hele startet da Etiopias statsminister Abiy Ahmed, som i 2019 fikk Nobels fredspris, i november i fjor innledet en stor militæroffensiv mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF).

Tronvoll mener det er hans analyse av krigen i Tigray som ser ut til å provosere makthaverne i Etiopia. Tronvoll mener statsminister Abiy Ahmed er ansvarlig for krigsforbrytelser og overgrep mot sivile i Tigray.

Også EU-kommisjonen kritiserer Etiopia, og mener Etiopia skaper en situasjon der sult brukes som våpen i Tigray.

Regjeringsstyrker gikk inn i Tigray, blant annet fordi makthaverne der nektet å følge et direktiv om å utsette valget på grunn av pandemien. Statsministeren beskyldte også TPLF-lojale soldater for å angripe en base for å stjele våpen i regionen.

Tronvoll mener det foregår en godt organisert hatkampanje mot han og andre eksperter. Foto: Truls Antonsen / NRK

– Hatkampanje

Tronvoll mener det foregår en godt organisert hatkampanje mot han og andre eksperter, oppmuntret av etiopiske myndigheter.

Tronvoll sier han daglig på sosiale medier opplever hatprat, og også trusler. Han blokkerer folk som kommer med slike meldinger, så han har ingen systematisk oversikt over hva som blir sagt på tjenester som for eksempel Twitter.

NRK har selv søkt på Tronvolls navn på Twitter, og dette er noe av det vi fant.

Fra Twitter 11. februar 2021.

Fra Twitter 16. mars 2021.

Fra Twitter 13. august 2021.

Fra Twitter 8. august 2021.

Fra Twitter 8. august 2021.

Fra Twitter 23. juni 2021.

Fra Twitter 22. desember 2020.

Tidligere denne måneden kom det som framstår som en kommentarartikkel i den statseide avisen Ethiopian Herald, der overskriften løst oversatt lyder: TPLFs bestevenn Kjetil Tronvoll lyver for å utløse krig.

Artikkelen er et angrep på Tronvoll, og avsluttes med en generell kommentar om at Tronvoll og hans like er med på å kriminalisere afrikanske ledere, og at dette er en metode som Vesten bruker for å kunne intervenere mot svarte afrikanske ledere.

Slik så en overskrift i den statseide avisen i Etiopia ut tidligere denne uken. Foto: Truls Antonsen / NRK

Tronvoll sitter med PC-en foran seg i stua, og viser nok et eksempel, fra de siste ukene. En Tweet med bilde av fire menn, en av dem Tronvoll, og med overskriften:

«These TPLF’s ass suckers & lie machines. The guys who reside in Nairobi will pay heavy price very soon!!.»

En av ekspertene har gått i dekning

De fire ekspertene er alle tagget i Tweeten. Den av de fire Etiopia og Eritrea-ekspertene bor i Nairobi i Kenya og heter Rashid Abdi.

Ifølge Tronvoll har Abdi nå fått så mange trusler at han for en tid har gått i dekning. Abdi ønsker overfor NRK ikke å kommentere sin situasjon, men han går god for NRKs framstilling av hans situasjon.

– En godt organisert kampanje mot meg

Spørsmålet er hvem som står bak det Tronvoll kaller hatprat.

Tronvoll tror ikke statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed personlig er involvert i kampanjen.

– Men det er en godt organisert kampanje mot meg og andre eksperter fra deler av statsapparatet, og etterretningen, mener Tronvoll.

– Hva tror du målet med dette er?

– Det er helt opplagt å få oss til å holde kjeft og ikke skrive det vi skriver og ikke levere de analysene vi leverer til det internasjonale samfunnet, sier Tronvoll.

–Du blir beskyldt for å være lomma på og betalt av TPLF, de som har tatt makten i Tigray og som nå er i krig mot regjeringen i Etiopia. Er du det, betalt av TPLF?

– Jeg skulle ønske jeg hadde de pengene folk sier jeg har fått, da trengte jeg ikke jobbe. Selvfølgelig er jeg ikke betalt, sier Tronvoll.

Han understreker at dette er en vanlig strategi for etiopiske nasjonalister og myndigheter at alle er korrumperte hvis en prøver å avdekke krigsforbrytelser som pågår i landet og regionen.

– Folk får lese mine bøker og artikler, hvor jeg kritiserer nettopp TPLF gjennom 30 år for deres menneskerettighetsbrudd og politiske manipulering når de satt i regjering. Dette har ikke med politisk lojalitet å gjøre. Dette er snakk om å gjøre en faglig empirisk jobb på bakken. Det er det jeg forholder meg til. Uansett hvem som sitter ved makten, så skal makten kritiseres, sier Tronvoll.

– Trusler øker terskelen for å ytre seg om konflikten

Norske Ellen Tveteraas har sammen med andre internasjonale forskere undersøkt propagandakrigen om krigen i Tigray. Hun er doktorgradskandidat i internasjonale relasjoner på universitetet i Oxford i Storbritannia.

Hun sier det foregår en omfattende propagandakrig på begge sider, i sosiale medier. Hun mener det er vanskelig å si bestemt hvor mye som kontrolleres av etiopiske myndigheter.

– Kampanjene som stiller seg på regjeringens side er mangfoldige og det er nok mer korrekt å si at den er samlet bak motstand mot TPLF enn støtte for Abiy Ahmed. Myndighetene bruker media og egne kanaler på sosiale medier til å kommunisere informasjon om konflikten, sier Tveteraas.

Men hun sier de har sett flere tilfeller av at personer som jobber for myndighetene, har deltatt i kampanjer på Twitter.

– Hvordan behandles Tronvoll i denne propagandakrigen?

– For grupper som lener seg mer mot myndighetenes side har Tronvoll, sammen med blant annet Martin Plaut og William Davison som jobber for Crisis Group, nærmest blitt symboler på en påstått global TPLF- påvirkningskampanje med sikte på å destabilisere Etiopia. Vi har sett flere kampanjer som stiller spørsmål ved deres integritet, sier Tveteraas.

– Tronvoll mener dette truer hans akademiske frihet. Hva tenker du om det?

– Jeg forstår veldig godt at trusler øker terskelen for å ytre seg om konflikten.

Bør ikke en forsker og ekspert finne seg i sånt, når han stikker hodet fram?

–Forskere og eksperter bør finne seg i - og håpe på- å møte saklig motstand i det offentlige rom. Trusler og trakassering av den typen Tronvoll sier han har opplevd derimot, er jo med på å hindre at folk ytrer seg. Det snevrer inn debatten. Det tviler jeg på at vi er tjent med, sier Tveteraas.

Ble angrepet i London

Britiske Martin Plaut er en av annen av de fire ekspertene som ofte blir angrepet av både eritreiske og etiopiske støttespillere, for sine analyser. Når NRK forteller han om Tronvolls postkasse, forteller Plaut om en episode i 2018 rett utenfor British Library, Nasjonalbiblioteket, i London sentrum.

Martin Plaut blir angrepet i London sentrum, utenfor Nasjonalbiblioteket, British Library, i Desember 2018. En mann prøver å helle innholdet i en plastboks over han. Ifølge Plaut var innholdet egg, mel, og vann. Du trenger javascript for å se video. Martin Plaut blir angrepet i London sentrum, utenfor Nasjonalbiblioteket, British Library, i Desember 2018. En mann prøver å helle innholdet i en plastboks over han. Ifølge Plaut var innholdet egg, mel, og vann.

– jeg ble kontaktet av en mann som ville snakke med meg. Han spurte om jeg ville ha en kaffe. Han kommer tilbake, og bak en liten hekk hadde han gjemt en plastikk-boks som du har barneleker i. Denne boksen var full av melk, egg og mel, i en fin blanding. Han helte denne blandingen på meg, mens han filmet, forteller Plaut.

Mens mannen filmet, hevdet han at Plaut var betalt av amerikanske CIA for artikler og analyser som var kritiske til regimet i Eritrea. Eritreiske soldater kjemper nå sammen med etiopiske regjeringssoldater i Tigray.

Dette minner om det Kjetil Tronvoll opplever, sier Plaut.

– Jeg opplever også et stort press fra etiopiske nettroll, sier Plaut.

Plaut sier Tronvoll har stor integritet og er respektert for sine analyser.

– Jeg oppfatter han som balansert, og engasjert, sier Plaut om Tronvoll.

UD: – Vi har tatt dette opp med etiopiske myndigheter

Tronvoll har ved flere anledninger, også nå sist med postkassen, informert både politiet i Oslo, Politiets Etterretningstjeneste, PST, og Utenriksdepartementet om sin egen situasjon.

Kommunikasjonssjef i PST, Trond Hugubakken, bekrefter at Tronvoll har vært i kontakt med PST. Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

Tronvoll mener Utenriksdepartementet er passive.

– Jeg vil si det er veldig klare indiser på at det er en fremmed statsmakt som støtter oppunder truslene og angrepene på meg og andre. Det er en fremmed statsmakt, Etiopia, som prøver å begrense min ytringsfrihet og min akademiske frihet i Norge. Det synes jeg bør tas alvorlig av UD.

– Hvordan da?

– Det bør tas opp i større grad enn å sende en generell bekymringsmelding til landets myndigheter, som jeg tror de har gjort til nå..

Statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet sier de kjenner til Tronvolls sak.

– Regjeringen prioriterer ytringsfrihet i utenrikspolitikken. Vi ser med bekymring på hvordan konflikten i Tigray skaper grunnlag for hatprat. Vi har tatt dette opp med etiopiske myndigheter, og vi mener det er uakseptabelt at ytringsfriheten er innskrenket, og vi forsvarer også akademisk frihet, sier Frølich.

Frølich vil ikke svare på spørsmålet om hva han tenker om Tronvolls uttalelser om etiopiske myndigheters rolle i en kampanje mot Tronvoll.