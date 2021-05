Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen mener det er riktig å la stortingspolitikerne og andre i såkalt samfunnskritiske nøkkelposisjoner bli prioritert i vaksinekøen. Begrunnelsen er at det er viktig for beredskapen i landet.

– Vi må huske at dette er styringsorganene som skal lede oss gjennom en krise, og en vanskelig situasjon, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Statsministeren forsvarer regjeringens avgjørelse. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB



Alle på Stortinget, nøkkelpersoner i FHI og Helsedirektoratet og Høyesterett er blant de 500 som tilbys hastevaksine denne uka.

Det har fått mange til å reagere. Flere har stilt spørsmål ved at yrkesgrupper som lærere og barnehagelærere ikke har blitt prioritert i vaksinekøen, siden de har stått i førstelinja gjennom pandemien.

125 kommuneoverleger skrevet under et opprop i VG der de ber om at stortingspolitikere ikke hastevaksineres.

Flere politikere har takket ja, mens andre ikke ønsker å få vaksinen de er tilbudt å få denne uka. Blant dem som har takket nei er helseminister Bent Høie.

