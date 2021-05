Barnehagestyrer kritisk til vaksineringen av stortingspolitikere

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Tiden for klapping er over, sier barnehagestyrer Caroline Brandth.

Hun er skuffet over at regjeringen har prioritert stortingspolitikere i vaksinekøen over andre yrker.

Fredag varslet statsminister Erna Solberg at 500 såkalt samfunnskritisk helsepersonell skal prioriteres i vaksinekøen.



Blant dem er alle på Stortinget, nøkkelpersoner i FHI og Helsedirektoratet og Høyesterett.

– I førstelinja

Mange har stilt spørsmål ved at yrkesgrupper som lærere og barnehagelærere ikke har blitt prioritert i vaksinekøen.



– Vi har vært i førstelinja gjennom hele denne pandemien, sier Brandth.

Hun mener det er problematisk at ikke barnehagepersonell ikke har blitt lyttet til mer.

De har vært avgjørende for å holde samfunnet i gang, og de første som må trå til når kommunene har åpnet igjen, ifølge Brandth.

Nå forventer hun at yrkesgruppen blir hørt, og ikke kun får ros.

Mange barnehager i Norge har måttet forholde seg til stenging og andre tiltak gjennom pandemien. Bildet er fra april da Voksentoppen ski og friluftsbarnehage i Oslo åpnet igjen etter å ha vært stengt en periode. Foto: Thomas Brun / NTB

– Barna trenger trygge rammer

Brandt forklarer barnehagesektoren har vært sårbar for fravær det siste året, på grunn av sykdom og karanteneplikt.

Hun mener det går utover barna når mange faste ansatte ikke er på jobb.

– Barna trenger trygge, faste rammer, sier Brandth.

Hun mener at dersom barnehage hadde blitt vaksinert, ville barn fått et bedre pedagogisk tilbud.

Brandth frykter også for fremtiden til yrket sitt, også etter pandemien, dersom regjeringen ikke lytter til dem.

Hun tror flere vil slutte i jobben, og færre ønsker å utdanne seg til barnehagelærer hvis arbeidsforholdene fortsetter som nå.

Kommuneoverleger protesterer

Brandt er ikke den eneste som er kritisk til regjeringens avgjørelse.

– Det er ikke greit, vi har fortsatt knapphet på vaksiner i Norge, sa Marit Tuv kommuneoverlege i Vang i en debatt i Politisk kvarter tirsdag.

Hun er en av 125 kommuneoverleger som har skrevet under et opprop i VG. Der de ber regjeringen om å snu om at Stortinget skal hurtigvaksineres.

Tuv mener at det er feil av politikerne skal prioriteres.

– Det er fortsatt mange risikopasienter i Norge som ikke er vaksinerte. Det er fortsatt helsepersonell som ikke er vaksinerte. Og det er fortsatt helsepersonell på sykehus som ikke er fullvaksinerte, sa Vang.

Knappe fire uker før sommerferien deres begynner har regjeringen prioritert seg selv og stortingspolitikerne fram i vaksinekøen, står det i kronikken.

Solberg forsvarer valget

Statsminister Erna Solberg forsvarer tirsdag tiltaket.

Overfor TV 2 sier hun det beredskapsmyndighetene i Justisdepartementet som har anbefalt å vaksinere stortingsrepresentantene. Den anbefalingen ble gitt for lenge siden, ifølge Solberg.

Hun mener det er representantenes rolle som er grunnen til at de rykker frem i køen

– Det er lett å si at politikere ikke bør gå foran, men stortingsrepresentanter er en viktig del av styringsstrukturene i Norge. Resten av regjeringen som ikke er vaksinert og Stortinget får tilbud om vaksine, sier Solberg til TV 2.

Statsminister Erna Solberg forsvarer regjeringens avgjørelse. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kaller oppropet populisme

Snorre Valen, politisk redaktør i Nidaros, kaller oppropet fra kommunelegene en form for populisme.

– Jeg reagerer ikke på at kommuneoverlegen reagerer på prioriteringene, sa Valen under Politisk kvarter.

– Billig retorikk, skriver Snorre Valen politisk redaktør i Nidaros i en kommentar om et opprop mot vaksinering av Stortinget. Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

– Men at man har sett seg nødt til å argumentere mot det som er en av de aller viktigste hendelsene for oss alle, nemlig valgkamp. Som om det er en slags ferie og hygge. Noe vi bare kan gjennomføre på et Teams-møte, sa han.

– En av utfordringene vi har måttet leve med det siste året er at sivilsamfunnet og demokratiet vårt har gått på lavbluss, sa Valen.

Tuv argumenterer med at prioriteringene må gjøres på bakgrunn av faglige vurderinger.

– Dette er å følge retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. De har ikke anbefalt at Stortingspolitikerne skal vaksineres. Strategien er fortsatt å forhindre sykdom og død, sa hun.

– Dette er ikke faglig, det er strategisk, sa Tuv.

Marit Tuv, kommuneoverlege i Vang, er kritisk til at politikerne prioriteres. Foto: Hallgrim Rogn

Les også: Mener politikere bør takke nei

Valen mener det dreier seg om en annen debatt.

– Regjeringen kan fint prioritere bort å vaksinere Høyesterett, regjering og Stortinget nå, men det er ikke det som sørger for at vi får vaksinert alt av lærere, barnehageansatte, eller helsepersonell. I så fall er det andre omprioriteringer som må gjøres, sa Valen.

– Jeg synes at man bør gå inn i den diskusjonen uten å redusere demokratiet i et valgår. Jeg vil slå et slag for et så fungerende lokal -og nasjonaldemokrati som overhodet mulig akkurat i år. Nettopp fordi det er pandemi, sa Valen.