Dette er Norges nye justisminister

Jøran Kallmyr (Frp) var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra oktober 2014 til februar 2016. Først for statsråd Anders Anundsen og deretter for Sylvi Listhaug.

40 år gamle Kallmyr er utdannet jurist i 2012 og jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirma Ræder frem til 2014, da han ble statssekretær for Anundsen.

Han gikk senere tilbake til advokatfirmaet Ræder og var partner fra 2016, og er nå i karantenetid fra kontoret. Fra 2003 til 2006 satt han i Oslo byråd som rådgiver for miljø og samferdsel. Han hadde ulike roller i byrådet fra 2012 til 2014, ifølge LinkedIn.

Kallmyr blir Solberg-regjeringens 5. justisminister siden 2013.

5. JUSTISMINISTER PÅ SEKS ÅR: Jøran Kallmyr (Frp) ble fredag utnevnt til ny justisminister av Kongen i statsråd. Statsminister Erna Solberg presenterte den nye ministeren på slottsplassen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Omstridt statssekretær

Kallmyr har vært en omstridt statssekretær og var en av frontfigurene som ba flyktninger om å snu, helst på grensen i 2015.

– Det er viktig å stoppe den store asylstrømmen inn til Norge. Dette handler om å ivareta det velferdssamfunnet vi har skapt gjennom generasjoner, sa Kallmyr i 2015.

Som statssekretær fikk Kallmyr kritikk for å være kald og hard. Han fikk blant annet mye oppmerksomhet da han møtte kritikk fra flyktningene som blant annet protesterte mot for lite mat, med et svar om at de står fritt til å snu.

– Mange tror de kommer til gull og grønne skoger når de kommer hit, men slik er det ikke, sa han i 2015.

Frp-leder Siv Jensen gir Kallmyr følgende skussmål:

– Jøran Kallmyr er en erfaren Frp-er som jeg er glad for at nå blir justisminister. Han er godt kjent med arbeidet i Justisdepartementet som tidligere statssekretær, spesielt innvandringsområdet, skriver Jensen i en kommentar til NTB.

I 2015 sammenlignet Trine Skei Grande (V) Jøran Kallmyr med Saddams informasjonsminister under Venstres landsstyremøte, skriver Dagbladet.

Syv ministre på seks år

Jøran Kallmyr går inn i en rekke av justisministre fra Frp siden 2013.

Anders Anundsen var justisminister fra 2013 – 2016, da han ble erstattet med Per-Willy Amundsen, som satt fra 2016 til 2018. I 2018 tok Sylvi Listhaug over posten, men Per Sandberg vikarierte for Listhaug da hun var i mammapermisjon. Sylvi Listhaug måtte gå av som justisminister 20. mars 2018 etter den omstridte Facebook-posten, og ble dermed erstattet av Tor Mikkel Wara.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har vikariert for Tor Mikkel Wara de siste to ukene. Dale har samtidig beholdt jobben som samferdselsminister, nå går han tilbake til å bare kunne konsentrere seg om samferdselsdepartementet.

Kallmyr er fra Fræna kommune i Møre og Romsdal, hvor han også var fylkesformann i FpU. Han var også formann i Oslo FpU fra 2000 til 2003.