E24 skriver at Finnes både eide, kjøpte og solgte aksjer gjennom Solbergs åtte år som statsminister. Oversikten over aksjepostene hans sto i aksjonærregisteret, som viser hvilke aksjer en person eier ved slutten av hvert år. Listene viste at Finnes hadde hatt aksjer i rundt 20 selskaper i Solbergs regjeringsperiode.



Solbergs pressesjef Cato Husabø Fossen sa da til E24 at Solberg var godt kjent med at Finnes eier aksjer, og at ektemannen hadde orientert Statsministeren kontor (SMK) om aksjene sine, både da hun tiltrådte, og seinere.



Ifølge Fossen var Solberg ikke kjent med saker der hun var inhabil på grunn av ektemannens aksjer.



Finnes sa til E24 at han måtte begrense aksjehandelen betydelig da Solberg ble statsminister, og at han hadde gjort «få» handler sammenlignet med tiden før og etter.