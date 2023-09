Sindre Finnes kommer tirsdag kveld med en lang uttalelse etter aksjekjøpssaken.

Dette er en av få uttalser Finnes har kommet med etter at omfanget av aksjehandelen hans ble kjent. Han har tidligere gitt uttrykk for at medietrykket har vært stort, og at han ikke har hatt kapasitet til å svare på spørsmål.

Uttalelsen kommer kort tid etter at Høyre la fram hva de visste når.

I uttalelsen benekter han blant annet å ha hatt tilgang på innsideinformasjon da regjeringen korona-stengte landet. Han skriver:

– Jeg hadde ingen innsideinformasjon om at regjeringen 10. september 2020 skulle varsle mulige koronainnstramminger.

Han skriver videre at han var mye av pandemien på hjemmekontor og hadde mye tid som ble brukt til å bedrive aksjehandel.

Når det gjelder andre handler som ble gjort under pandemien understreker han at han ikke hadde noe kjennskap til sensitiv informasjon om oljeskattepakken.

Finnes og Norsk Industri/NHO

Han sier Finnes jobber i Norsk Industri, og har jobbet i NHO.

– Jeg har ikke på noe tidspunkt hatt tilgang på kurssensitiv informasjon gjennom jobben, som min arbeidsgiver har bekreftet i mediene, skriver han.

Finnes sier han ikke har gjort noe feil overfor sin arbeidsgiver. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tidspunkt for handler

I uttalelsen sier han det er en umulig oppgave å forklare i detalj enkelttransaksjoner som ligger flere år tilbake i tid.

Flere har også etterspurt når handlene ble gjort så detaljert som klokkeslett, det viser ikke oversikten han har tilgang til.

– De listene jeg disponerer viser ikke klokkeslett før 2019, skriver Finnes.

Investeringsbedrageri

Finnes skriver at han i 2004–2005 ble utsatt for et investeringsbedrageri ved at han ble forledet til å investere 116.000 kroner i et firma som først holdt til i Barcelona, men som etter hvert flyttet til Sveits.

Han ble forespeilet at disse pengene vokste ved at han fikk informasjon som viste gevinst på investeringen.

– Jeg gjorde ingen ytterligere investeringer i selskapet, men oppdaget etter hvert at firmaet stod oppført på det svenske finanstilsynets liste over firmaer som drev med investeringsbedragerier. Jeg forsto da at jeg hadde blitt utsatt for et bedrageri, skriver Finnes.

Uttalelsen kan leses i sin helhet på Eldens nettsider.