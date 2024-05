– Det er tydelig at det er kommet et nytt kongepar på den danske tronen. Et kongepar som gjør tingene på en litt annen måte, sier Jakob Steen Olsen.

Han er kongehuskommentator i den danske avisen Berlingske Tidende.

«Vi har en stemme i vårt samfunn og vil utgjøre en forskjell». Slik beskriver Jakob Steen Olsen det danske kongeparet. Foto: Vilde Helljesen / NRK

– Mens dronning Margrethe var mer kongelig på den tradisjonelle måten – hun åpnet utstillinger, tok imot blomsterbuketter og holdt sine nyttårstaler – har kongeparet definert seg selv på en mer aktivistisk måte, sier han til NRK.

– De vil gjerne bruke sin kjendisstatus til å gjøre verden til et bedre sted å være.

Olsen nevner temaer som klima, kvinners rettigheter og seksuelle minoriteter som saker det danske kongeparet har vært opptatt av.

Fire måneder etter at de ble Danmarks konge og dronning, er kong Frederik og dronning Mary fortsatt svært populære. Her tas de imot av folket ved Fredensborg. Foto: Thomas Traasdahl / Reuters

Kollegaer og slektninger

På tirsdag seiler det danske kongeskipet «Dannebrog» inn mot Oslo.

Kong Frederik og dronning Mary ankommer Norge for første gang som kongepar.

– Nå er det meg som har roret. Og det føles trygt og sikkert, sa kong Frederik (55) til danske TV 2 i forrige uke, i sitt første intervju som konge.

I to dager skal Danmarks kongepar være på statsbesøk i Norge.

De skal blant annet møte forskere og representanter for næringslivet ved Oslo Science City, gå på tur i Østmarka og på byvandring i Oslo sentrum.

Besøket skal markere de tette relasjonene og det nære naboforholdet mellom Danmark og Norge.

Det danske kongeparets første statsbesøk gikk til Sverige, der de ble tatt imot av kong Carl Gustav og dronning Silvia. Foto: Ida Marie Odgaard / Reuters

Det kommer etter at kong Frederik og dronning Mary var på sitt aller første statsbesøk for få dager siden. Da gikk turen til Sverige.

– Vi føler oss hjemme i Skandinavia. Vi er ikke bare kollegaer, men også i familie. Og vi jevnaldrende er blitt venner. Vi har en fantastisk dialog og et avslappet forhold når vi møtes, sa kong Frederik til TV 2.

Han er firmenning med Norges kronprins Haakon (50) og tremenning med kronprinsesse Victoria (46) av Sverige.

Kronprins Haakon, kong Frederik og kronprinsesse Victoria er gode venner. Her er de, da de alle tre var tronarvinger, på felles polartur på Svalbard i 2008. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Kan nesten bare gå nedover

Norgesbesøket skjer nøyaktig fire måneder etter at dronning Margrethe abdiserte og overlot tronen til sin eldste sønn.

14. januar tok kong Frederik 10. imot hyllesten fra et enormt folkehav i København da han ble proklamert som Danmarks nye monark.

Han hadde da vært en svært populær kronprins. Da han tok fatt på sin kongegjerning sammen med dronning Mary i januar, hadde de en oppslutning på om lag 80 prosent.

Kong Frederik kunne skue utover et folkehav fra balkongen på Christiansborg da han nettopp var blitt utropt til konge. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

Fire måneder senere har kongeparet fortsatt folket i ryggen og medvind i seilene.

– De er ekstremt populære, både kong Frederik og dronning Mary. Sånn sett kan man si at stafettpinnen er gitt godt videre, sier Cecilie Nielsen, kongehuskommentator i Danmarks Radio (DR).

– Det danske kongehuset er så populært at det nesten bare kan gå nedover. Så den store oppgaven er å holde på denne oppslutningen.

– De har store sko å fylle, sier Cecilie Nielsen i Danmarks Radio. Bak henne skimtes Amalienborg slott, der både det danske kongeparet og dronning Margrethe bor. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Ifølge Jakob Steen Olsen skyldes mye av det danske kongeparets popularitet deres folkelighet.

– De vil gjerne være så alminnelige som mulig, selvfølgelig med den særlige status de har. Men de setter sin ære i å være tettere på folket enn vi kanskje har vært vant til at de kongelige er, sier han.

– De er veldig populære. Det handler blant annet om at folk oppfatter dem som jordnære. Som noen som har evnen til å møte alle. Det er en stor kvalitet, også når man reiser ut i verden.

Jakob Steen Olsen følger det danske kongehuset tett. – Når det danske kongeparet kommer til Norge, tror jeg man vil møte et ny tids kongehus og et veldig moderne par. Foto: Geirr Larsen / NRK

Dette vil kongeparet selv

Til tross for det nye kongeparets popularitet, tror DRs kongehusekspert Cecilie Nielsen danskene aldri kommer til å komme over at dronning Margrethe valgte å abdisere og frasi seg tronen.

Hun påpeker at det ikke er noen enkel oppgave å følge etter en så populær dronning.

– Det er noen veldig store sko som skal fylles, sier Nielsen.

Kong Frederik og dronning Mary har vært gift i 20 år. – De har hatt 20 år på å gjøre seg klare til denne oppgaven. Nå er de der, det er nå det skjer, sier Cecilie Nielsen. Foto: IDA MARIE ODGAARD / AFP

I intervjuet med dansk TV 2 fikk kongeparet spørsmål om hvilken retning de selv ønsker å ta kongsgjerningen i.

De understreket at de ønsker å verne om kultur, historie og tradisjoner, men samtidig ha et øye på både samtiden og fremtiden.

– Den retningen vi har begynt med, kommer vi til å fortsette med. Vår interesse for natur, fellesskap og næringsliv. Vi ønsker også å være et kongepar som er synlige og til stede i hele Danmark, sa dronning Mary.