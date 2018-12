– Er jeg en pamp, Bjørnar?

– Jeg syns ikke du er en pamp, Jonas.

– Men det står her! sier Jonas Gahr Støre, og peker på prinsipprogrammet til Bjørnar Moxnes' parti Rødt.

De to partilederne møttes torsdag i Politisk kvarter, for å snakke ut etter at Støre nylig sa han føler et tettere politisk slektskap med Erna Solberg (H) enn Moxnes.

– Rødt har en vei å gå

Støres avklaring kom da Politisk kvarter nylig feiret 50 år, og Ap-lederen deltok i jubileumssendingen. Der måtte han ta betenkningstid før han svarte på om han føler et tettere politisk slektskap med Solberg enn med Moxnes.

Til slutt svarte han ja.

– Det gjør jeg. Fordi det er ingen tvil om at det er demokratisk og parlamentarisk fullt og helt sinnelag i Høyre som jeg kan bekjempe på den måten. Der mener jeg Rødt har en vei å gå. I saker i Stortinget, saker i kommuner, kan det være annerledes. Men snakker vi om slektskap, er svaret ja.

– Det var riktig å svare på den måten

Nå utdyper Støre. Han viser til at Rødts partiprogram kaller Arbeiderpartiet for et pampevelde som søker makt for å holde arbeiderklassen nede, og at programmet skriver at revolusjon er nødvendig.

Støre sier Ap har tatt avstand fra sin revolusjonære fortid, og at Rødt ikke har gjort det samme.

– Rødts program skriver at revolusjon er nødvendig. Jeg tror helt ærlig ikke du mener dette. Du er en moderne politiker og står for mye jeg kan være enig i. Men dette er partiet ditt. Når det handler om slektskap, mener jeg du ikke har ryddet godt nok opp, sier Støre.

Se høydepunktene fra jubileumssendingen til Politisk kvarter som fyller 50 år

Moxnes lei av anklagene

Bjørnar Moxnes sier partiet hans har tatt et grundig oppgjør med kommunismens autoritære fortid.

– Jeg er litt lei av at Rødt i 2018 skal bli mistenkt for å mene det AKP-ML mente i 1973 eller det NKP mente i 1923. Vi ønsker et samfunn med mye mer demokrati enn i dag, og en mer demokratisk økonomi. Det håper jeg etter hvert at Ap vil få med seg, sier han.

– Du ønsker Jonas Gahr Støre som statsminister. Samtidig sier Rødts prinsipprogram at Arbeiderpartiet jobber for å holde arbeiderklassen i ro. Er Støre en klassefiende?

– Nei, men faktum er at Ap selv sier de er for kapitalismen. Dette stammer fra en tid da Ap satt i regjering og brukte tvungen lønnsnemnd mot streikende som ikke satte liv og helse i fare. I noen tilfeller har Ap i regjering holdt arbeiderklassen nede.

– Hvis dette er historie, hvorfor står det i programmet da?

– Fordi det er riktig. Ap er for kapitalismen. Det betyr at de er for at de som har mye eiendom og kapital skal styre økonomien. Vi mener demokratiet skal styre økonomien, sier Moxnes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes, Ap-leder Jonas Gahr Støre og programleder Bjørn Myklebust i Politisk kvarter torsdag. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Vil ikke svare om Jensen

Selv om Støre er klar til å si at han har et nærmere slektskap til Solberg enn Moxnes, vil han ikke svare ja eller nei på det samme spørsmålet om Frp-leder Siv Jensen.

– Jeg vil si at Siv Jensen kommer fra et parti som aldri har vært inne på autoritære veier. Men jeg må trekke litt på det, for dette er høyrepopulismen i Norge.

– Men hvis vi legger de samme kriteriene til grunn, som da du sa du hadde slektskap til Erna Solberg?

– Ja, da kan man også svare på den måten.

– Svarte du ja?

– Jeg svarer ikke ja på det, men svarer prinsipielt med utgangspunkt om at du tilhører demokrati og parlamentarisme. Men Siv Jensen kommer fra den høyrepopulistiske siden, som jeg mener har autoritære trekk. Så mellom dem ønsker jeg ikke å kåre noen vinner.

Frp-leder Siv Jensen sier hun er lei av å få slike merkelapper.

– Støre sier at Frp kommer fra autoritære krefter og har autoritære trekk. Det er med respekt å melde bare tull og jeg finner meg ikke i at lederen av Arbeiderpartiet omtaler Frp og Frps medlemmer og tillitsvalgte på den måten, skriver hun i en e-post til NRK.

– Frp er et liberalistisk parti og er stiftet som et parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, det er ingenting autoritært med det, sier hun.