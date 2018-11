Hareide fortsatt lei seg etter nederlaget: – Vi har gått for langt til høyre

Det var duket for en festaften for bursdagsbarnet politisk kvarter som fyller 50 år i år. Og debattprogrammet ble feriet slik debattprogrammer skal – med en ekstra lang debatt.

BURSDAG: Politisk kvarter feirer 50 år. I kveld feires debattprogrammet med en times direktesending på Ingensteds i Oslo. Foto: Hans Cosson-Eide

Hareide om retningsvalget: – Vi kunne kanskje hatt tydeligere spilleregler

Blant gjestene var den avtroppende KrF-lederen Knut Arild Hareide som har hatt noen uker på å komme seg etter høstens dramatiske retningsvalg mot venstre som endte mot høyre.

– Vi var uklare i 2017. Det var nok grunnen til at jeg var den gjesten som var invitert mest til politisk kvarter for å forklare meg. Men det hjalp hverken meg eller dere tror jeg, sier Hareide lattermildt.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Men så 28. september valgte du venstre, er det noe du tenker nå at du kunne gjort annerledes?

– Jeg tror partiet har gått litt for langt til høyre, og det må jeg ta ansvar for som leder for partiet. Jeg tror prosessen var åpen, ærlig og demokratisk – selv om det sikkert er ting som kunne vært gjort annerledes.

– Hva kunne du gjort for at partiet ikke skulle gått til høyre?

– Vi kunne kanskje hatt noen tydeligere spilleregler i de fem ukene som forelå, men så ble det som det ble, sier Hareide.

FEIRER MED DEBATT: Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre var de første som møttes til debatt i jubileumsendingen. Her sammen med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg er nok mest skuffa

På spørsmål om hvor Hareide er i sorgprosessen er svaret klart:

– Jeg er nok mest i den skuffa fasen. Jeg så potensialet i retningen jeg pekte ut, og jeg har aldri opplevd større politisk entusiasme som ukene etter talen min 28. september.

– Så du er fortsatt litt lei deg?

– Ja.

Men om dette er slutten på Hareide som toppolitiker vil ikke Hareide svare på.

– Jeg går over i en ny fase, men jeg skal være på stortinget og ser frem til det. Dette blir en annen rolle for meg, men jeg har ikke tenkt til å spå så mye om fremtiden.

