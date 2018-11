Politikernes beste og verste minner fra «Politisk kvarter»: – Alarmen gikk midt under sending

Det er 50 år siden første Politisk kvarter gikk på lufta. Det har vært 50 år fylt med drama og politiske dueller - og også morsomme øyeblikk.

Torsdag kveld fra klokken 19.15 feirer programmet seg selv med spesialsending fra Ingensteds i Oslo. Du kan se sendingen direkte her. Den sendes også på P2 klokken 20.00 og NRK2 klokken 21.20.

I anledning 50-årsjubileet har vi snakket med en rekke politikere som har deltatt ofte i det populære debattprogrammet. Her er deres tanker om Politisk kvarter og de minnene som sitter sterkest igjen etter deres gjesteopptredener.

Politisk kvarter feirer torsdag kveld seg selv med spesialsending fra Ingensteds i Oslo. Der står mange fremtredende politikere på gjestelisten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sylvi Listhaug (Frp): – Husker Hareide-debattene

Frps nestleder Sylvi Listhaug mener Politisk kvarter er en god måte og våkne på.

Sylvi Listhaug husker godt den opphetede debatten med Knut Arild Hareide i Politisk kvarter. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Det er en arena for å sette dagsorden, som først og fremst er viktig for politikere, dem man får diskutert mange ulike tema. Det er også mange faste lyttere som bruker kvarteret som er viktig del av deres morgenritual, sier Listhaug til NRK.

Hun har hatt mange uttalelser som har utløst kraftig debatt både på Politisk kvarter og i andre medium. Selv er det særlig en periode hun husker særlig godt fra kvarteret.

– Jeg husker veldig god den opphetede debatten med Knut Arild Hareide i valgkampen i fjor, sier Listhaug og viser til episoden der hun sa at Hareide «sleiket imamer oppetter ruggen».

– Det ser ikke ut til at andre har glemt den heller, legger hun til.

Stefan Heggelund (H): Alarmen på mobilen ringte under sending

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund fra Høyre kaller Politisk kvarter «katedralen av debattprogrammer i Norge».

– Politisk kvartert har vært et av mine favorittprogrammer i mange år. Jeg har alltid sett på det som det viktigste debattprogrammet for det går først på dagen, og kan legge premisser for den politiske debatten resten av dagen, sier han.

Han forteller at det derfor var gjevt for ham første gang han ble invitert i 2013.

– Det var veldig koselig å være der. Det var veldig tidlig og jeg husker at jeg var redd for å forsove meg. Jeg var så redd at jeg faktisk ikke sov den natten. Jeg døgnet, og så gikk jeg på debatt på Politisk kvarter, forteller han.

Men likevel glapp det en gang for Heggelund. Et av de minnene som sitter igjen sterkest hos ham er den dagen han faktisk forsov seg til debatt på Politisk kvarter. Han ringte inn desperat hjemmefra rett før det startet og ba om å få være med på telefon.

– Så da satt jeg på kjøkkenbenken min med et glass jus og hørtes utrolig trøtt ut. Idet jeg programlederen begynner å stille det første spørsmålet, går alarmklokken på mobilen min av og jeg hører ingenting fra studio. Det var en veldig dårlig debatt for min del, sier han.

Stefan Heggelunds alarmklokke gikk av midt under sending. – Den debatten gikk ikke så bra, sier han. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Må stille vekkeklokken til 04.30

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum trekker lattermildt frem klokkeslettet Politisk kvarter begynner på når han blir spurt om hva programmet har betydd for ham.

– For meg personlig har det betydd mindre nattesøvn at jeg må stå opp veldig tidlig om morgen. For å være med må jeg rekke et tog klokken 05. Når jeg skal på Politisk kvarteret stiller jeg vekkeklokken på 04.30, sier han.

Han sier det som radioprogrammet som «vi som er samfunnsdebattanter hører på», og beskriver det som «kort, men langt nok til at man gå inn i dybden på ting».

– Og den duellformen man har i programmet er fin, for da kan man få fram tydelig de politiske standpunktene og meningsbrytningene, sier Sp-lederen.

Det han husker best fra sine mange gjesteopptredener i Politisk kvarter var en debatt om politireformen med daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) i fjor.

– Da sa jeg til Amundsen at det er «veldig skummelt som statsråd å sitte på kontoret i findressen og si at alle med politiuniform tar feil». Det er den setningen jeg har sagt under Politisk kvarter som har skapt mest debatt. Jeg husker at Dagsrevyen lagde en sak på det senere på dagen, sier Slagsvold Vedum.

Henrik Asheim (H): Ble satt i dårlig lys av programleder

Leder i Stortingets finanskomité, Henrik Asheim, sier han alltid hører på Politisk kvarter, om det så er i sengen før han står opp.

– Politisk kvarter setter ofte dagsorden for resten av dagen. Vi som er politikere tenker også slik, at hvis du skal ut med noe vil du gjerne ha det i Politisk kvarter, sier han.

Som vi skal se videre i artikkelen, så er programmet sendetidspunkt noe som nevnes ofte av politikerne. Og ikke i positive ordelag.

Henrik Asheim ble tatt på sengen av programleder Bjørn Myklebust. Jeg ble stående igjen som en litt parodisk politiker, sier han. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Når jeg skal på Politisk kvarter, står jeg opp ekstra tidlig og snakker høyt til meg selv i dusjen for å unngå sånn morgenstemme. For det er sjelden jeg snakker med noen andre så tidlig på dagen. Og så er det krevende å klarne hodet så tidlig om morgenen, sier Asheim.

Han nevner videre at programmet blir ledet av noen av de flinkeste og hardeste journalistene NRK har, og sier man som gjest må være skjerpet, fordi redaksjonen er veldig godt forberedt. Men nettopp dette nevner han også som noe av det mest ubehagelige med programmet.

– Det mest ubehagelige med Politisk kvarter er Bjørn Myklebust. Han er en utrolig gjennomtenkt journalist som lurer deg opp i et hjørne, sier Asheim og forteller videre at Myklebust ga ham hans verste minne fra Politisk kvarter.

– Under valgkampen i 2013 kom det dårlige PISA-resultater. Da sa jeg at dette er dommen over de rødgrønne partienes politikk. Så kom det en ny undersøkelse etter at vi hadde styrt, noen år senere. Da sa jeg «Du kan ikke skylde på en regjering som bare har sittet noen år».

Men Myklebust hadde Asheims uttalelser fra 2013 i bakhånd, og slapp dem som en bombe på direkten.

– Dermed ble jeg nok stående som en litt parodisk politiker som sier at alt går bra når du styrer, og skylder på de andre for det som går dårlig, sier Asheim.

Kristin Halvorsen: – Det er starten på den politiske dagen

Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen har utelukkende gode minner som hyppig debattant i politisk kvarter, med ett unntak: Tidspunktet for sendingen.

– Alle de årene jeg var aktiv politiker var det om å gjøre å få en sak på politisk kvarter, da visste vi at vi satt premisset for den politiske debatten resten av dagen. Det er en sending med veldig høy kvalitet, så det må være en god sak for å komme på. Det er ikke et sted du får på en overfladisk sak, sier Halvorsen.

Nå som hun er ute av politikken er politisk kvarter en obligatorisk rutine morgenrutine.

– Det er starten på den politiske dagen. Mange nyheter flagrer forbi på alle nettsteder, mens det jeg hører på politisk kvarter det setter fremdeles dagsorden.

Men når Halvorsen møtte i studio på Marienlyst klokken 07.45 brøt hun egentlig sine egne regler, forteller hun.

– Jeg hadde nemlig egentlig forbud mot å snakke offentlig før etter klokka 10.00. Jeg er et utpreget B-menneske for å si det sånn. Men det måtte gjøres unntak for politisk kvarter. Jeg tror hele redaksjonen visste om min morgenrytme, jeg kom ofte springende inn et minutt før sending, men jeg kom.

Kristin Halvorsen likte alt bortsett fra tidspunktet Politisk kvarter begynner på. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Trine Skei Grande (V): Ga kjøttetende plante i gave

Kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande sier Politisk kvarter har en «irriterende makt» til å sette dagsorden.

Kulturminister Trine Skei Grande er ikke så begeistret for sendetidspunktet til Politisk kvarter, men skryter ellers av programmet. Foto: Pressebilde Venstre

– De aller fleste som er opptatt av politikk hører på Politisk kvarter. Det er ikke sånn at folk flest hører på Politisk kvarter, men det er de som snakker om og til folk flest som hører på.

Som mange andre trekker hun frem den tidlige sendetiden som det mest «negative» ved programmet.

– Det er for tidlig på morgenen for å være i debatt, i alle fall for oss B-mennesker. Jeg har ikke lyst til å være sur på noen så tidlig, sier hun lattermildt.

Selv husker hun best de debattene som andre enn henne selv har vært med på.

– Både hvor sint folk har blitt og hvordan programlederne har spist opp politikere så tidlig på morgene, sier hun.

Skei Grande var gjest i Politisk kvarter, og derfor tok hun med en gave i anledning programmets jubileum. Det var den kjøttetende planten Venusfluefanger.

På kortet sto det blant annet: «Fant en gave som symboliserer deres rolle».

– Politisk kvarter kan fortære politikerkjøtt veldig godt og veldig tidlig på morgenene. Det skal de ha all ære for, sier hun og ler når hun skal forklære gaven nærmere.

Denne gaven fikk Politisk kvarter fra Trine Skei Grande i anledning programmets 50-årsjubileum. En kjøttetende plante. Foto: Pedja Kalajdzic / NRK

Liv Signe Navarsete (Sp): – Husker EØS-debattene

Politisk kvarter for meg betyr utdypning og oppdatering på aktuelle politiske saker, forteller tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete.

Hun mener politisk kvarter gir et grunnlag til mange gode diskusjoner rundt både lunsj- og

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

middagsbord i det ganske land. Personlig forteller Navarsete at hun har hatt både opp- og nedturer i Politisk kvarter.

– Jeg har både hatt seiere og har måttet svare for meg i vanskelige saker. Jeg husker jeg var på direkten på mitt første landsmøte fra Ålesund som fersk leder i partiet. Programleder konfronterte meg med en kronikk min nesteleder hadde skrevet om nei til SV-staten. Den kronikken hadde ingen av rådgiverne mine eller meg fått med oss dette, vi satt i regjering med SV og jeg ble bokstavelig talt tatt på senga i den debatten, forteller Navarsete.

Hun erindrer også EØS-debattene godt da hun som leder måtte gå ut å si at hun ikke kom til å løfte EØS-debatten i neste valgkamp.

– Det var krevende saker, og man merker fort om man har gjort det bra i studio utfra antallet smser som renner inn i etterkant Politisk kvarter er et veldig, veldig bra program. Jeg håper programmet varer minst like lenge.