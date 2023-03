Derfor måtte statsadvokaten droppe bevisene mot tiltalte i Lanes-saken

Det kommer fram i en fersk kjennelse fra Vestfold tingrett.

Mannen (23) er en av fire som er tiltalt for drap eller medvirkning til drapet på 33 år gamle Bård Lanes. Lanes ble skutt og drept på åpen gate i april 2021. De fire møter i retten tirsdag.

Under etterforskingen av mannen, som er brasiliansk statsborger, ble det hentet inn undercoveragenter som snakket portugisisk, og lot som om de var kriminelle for å få informasjon ut av 23-åringen. Dette kalles infiltrasjon.

NRK har tidligere omtalt hvordan agentene fløy den tiltalte 23-åringen til Tromsø og sjenket han.

Men det som ble sagt i Tromsø og under andre møter mellom den tiltalte og agentene kan nå ikke brukes som bevis, har tingretten bestemt.

Samtaler som lignet politiavhør

I kjennelsen står det at samtalene i Tromsø har «klare likhetstrekk med politiavhør», og at den tiltalte åpenbart sliter med å la være på å svare på spørsmål om drapet og hans tilknytning til det.

Videre skrives det i kjennelsen at det ikke er klart om de utenlandske agentene har blitt fortalt hvilke rammer infiltrasjonen skulle ha.

Tingretten trekker også frem den tiltaltes alder, og at han i samtaler med agentene fremstår som sårbar.

Møttes først i politibil

Ifølge kjennelsen skjedde det første møtet mellom den tiltalte og en av agentene i baksetet på en politibil.

Den tiltalte satt i baksetet og skulle kjøres til politiavhør.

Agenten, som har fått dekknavnet «Miguel» i kjennelsen, ble så hentet, og ga inntrykk av at han var mistenkt for å kjøre med promille - og for at han var redd for at politiet skulle finne noe i bilen hans.

Det er «Miguel» som opprettholder kontakt med tiltalte etter dette møtet, og foreslår at tiltalte skal møte en agent som kalles «Sjefen», for å bli med i deres kriminelle nettverk.

Totalt varte infiltrasjonen i om lag tre måneder.

Retten oppfatter det som at «Miguel» fremstår dominerende og som en overordnet for den tiltalte.

Senere ble altså den tiltalte fløyet til Tromsø, hvor han ble sjenket med alkohol. «Miguel» betalte for flybillettene, og de to reiste hele veien dit sammen.

«I Tromsø møtte Ribeiro «Sjefen», som hadde dekknavnet «Julião». De hadde en lang samtale, der også andre dekkagenter tidvis var til stede», står det i tiltalen.