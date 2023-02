Alle de tiltalte har hele tiden nektet straffskyld.

33-åringen ble skutt og drept på åpen gate i Tønsberg i april 2021.

– Informant for politiet

Ifølge VG ble Lanes våren 2021 bedt av en politimann om å skaffe opplysninger om en kriminell mann (31).

Seks uker senere ble Lanes skutt og drept utenfor et solstudio i et populært handelsområde i Tønsberg.

31-åringen og tre andre menn er nå tiltalt for drapet. Alle nekter straffskyld.

Ifølge TV 2 har politiet undersøkt om informantrollen kan ha vært motivet for drapet.

Dette er de tiltalte:

Mann (27) Politiet mener mannen avfyrte de dødelige skuddene. Mannen er tidligere dømt for likskjending. Nekter straffskyld.

Mann (31) Politiet mener han var med på å planlegge og forberede drapet. Nekter straffskyld.

Mann (23) Brasiliansk statsborger som politiet mener har hatt en rolle i drapet. Nekter straffskyld.

Mann (33) Politiet mener mannen kjørte bilen som ble brukt til og fra åstedet. Bilen ble senere funnet påtent på Sem utenfor Tønsberg. Nekter straffskyld.



Stakk av i bil

Politiet mener at en 27 år gammel mann fra Sunnmøre avfyrte skuddene, mens en 33 år gammel mann kjørte bilen som ble brukt til og fra åstedet.

Bilen ble kort tid etter drapet funnet brennende på Sem i Tønsberg.

Bilen ble forlatt brennende ved Sem i Tønsberg. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Rettssaken starter til våren.

– Skuffet

Advokat Jon Anders Hasle, som er forsvarer for den tiltalte 31-åringen, sier at hans klient er skuffet over at det nå er tatt ut tiltale.

– Han er tydelig på at han ikke har gjort dette. Dette skal han forklare seg mer om i retten.

Øystein Storrvik, som forsvarer den 23 år gamle mannen, sier at hans klient hele tiden har nektet for å ha medvirket til drap.

Skutt i ryggen

Ifølge tiltalebeslutningen ble det avfyrt flere skudd mot Lanes på kvelden den 20. april 2021. Ett av skuddene traff 33-åringen i ryggen. Han rakk selv å varsle politiet, men døde kort tid etter av skadene.

Ifølge tiltalen var drapet planlagt i lengre tid.