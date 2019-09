At morselskapet Thomas Cook er konkurs, betyr ikke at datterselskapet Ving er det samme. Det siste understreker Ving Norge AS selv i en pressemelding i morges.

Spørsmålet er hva som skjer videre.

Når verdens eldste turoperatør Thomas Cook går konkurs, er det nemlig en omfattende ryddejobb som skal gjøres før framtiden til norske Ving blir avklart.

Eiendeler skal selges

Kreditorer skal ha betalt

Tap skal fordeles

En del av ryddejobben blir på sett og vis et «gigantisk garasjesalg» der Thomas Cook-gruppen blir stykket opp og solgt. Flyselskap, hotellkjeder og reisebyråer, helt eller delvis, går under hammeren.

Det snakkes allerede om at tyske Lufthansa kan være interessert i langdistansedelen til Thomas Cook. Det britiske lavprisselskapet EasyJet lanseres som kandidat til å overta deler av kortdistansedelen.

Også den nord-Europeiske delen av Thomas Cook kommer nå i spill. Det er her Ving kommer inn.

Tjener penger

En attraktiv del av Thomas Cook-gruppen er nemlig Thomas Cook Northern Europe, som Ving Norge er en del av. I motsetning til morselskapet, går nemlig Thomas Cook Northern Europe med overskudd. Det er det flere i bransjen som har fått med seg.

Allerede i mai viste oppkjøpsfondet Triton interesse for å kjøpe den nordiske delen av Thomas Cook.

Om interessen fortsatt er der, gjenstår å se. Muligheten til å få kjøpt en del av Thomas Cook er neppe blitt dårligere nå som redningsforsøkene for hele gruppen har strandet.

Thomas Cook Northern Europe består blant annet av:

Ving (Sverige)

Globetrotter (Sverige)

Ving Norge

Spies (Danmark)

Tjäreborg (Finland)

Thomas Cook Airlines Scandinavia

Disse delene kan bli solgt samlet eller hver for seg. Om en ny eier ønsker å beholde merkenavnene eller ikke, avhenger av hva den nye eieren vurderer som mest lønnsomt.

Men det er altså for tidlig å si om det er over og ut for merkevaren Ving.