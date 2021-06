Derfor gikk streiken opp i røyk

Åtte streikende ved et avfallsanlegg i Fredrikstad.

Det var nok til at regjeringen stoppet streiken for Unio-medlemmer over hele landet.

De fleste av de over 22.000 streikende er lærere og sykepleiere.

Men arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen stoppet hele streiken, fordi alle var tatt ut i enn felles streik av Unio.

Nå krangler partene om hvem som har skylden.

Brennbart materiale

Direktør Fredrik Hellstrøm ved avfallshåndteringsselskapet Frevar i Fredrikstad sier til NRK at streiken førte til at store mengder brannfarlig avfall ble stående i stekende sommervarme.

Han sier de hadde søkt Unio om dispensasjon for sine åtte streikende medarbeider, men at de fikk avslag både hos Unio lokalt og hos Unio sentralt.

Til slutt søkte de om å få dispensasjon for bare én av de streikende, men opplevde at situasjonen ble uholdbar da oppdaget det var begynt å gå varmgang i avfallet.

– Det kan i verste fall bety at man får brann i en haug med 1500 tonn avfall, sier Hellstrøm.

Det var med bakgrunn i den mildt sagt brennbare situasjonen i Fredrikstad at arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen fredag ettermiddag besluttet å stoppe streiken med tvungen lønnsnemnd.

Da hadde både brannvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advart om at faren for en alvorlig brann var overhengende.

Fakta om tvungen lønnsnemnd Ekspandér faktaboks * Tvungen lønnsnemnd innebærer at myndighetene griper inn og beslutter at konflikten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt Rikslønnsnemnda. * Internasjonale konvensjoner bygger på at myndighetene bare skal benytte slike inngrep når det er nødvendig av hensyn til liv og helse eller av tungtveiende samfunnsmessige grunner. * Tvungen lønnsnemnd må vedtas av Stortinget i hvert tilfelle. * Når en konflikt er brakt inn for Rikslønnsnemnda, kan en streik ikke fortsette. * Rikslønnsnemnda består av en leder og åtte andre medlemmer, deriblant to representanter for hver av partene i den enkelte sak. * Lønnsnemndas avgjørelse har samme virkninger som en tariffavtale. (Kilde: Store Norske Leksikon)

Unio hadde innvilget dispensasjon

FORHANDLINGSLEDER FOR UNIO: Steffen Handal mener tvungen lønnsnemnd var uklokt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Unios forhandlingsleder Steffen Handal stiller seg likevel helt uforstående til at det ble tvungen lønnsnemnd.

Han sier det er uheldig at regjeringen griper inn på denne måten. Samtidig mener han at arbeidsgiverorganisasjonen KS ikke har hatt vilje til å løse det konkrete problemet på anlegget i Fredrikstad.

– De har søkt dispensasjon, og vi innvilget dispensasjon kl. 14.10 i dag. Dermed var i og for seg problemet løst. Så når de nå velger å gå til myndighetene, så lurer jeg jo på om det rett og slett er for å tvinge frem tvungen lønnsnemnd, sier Handal.

KS fnyser av kritikken fra Unio

FORHANDLINGSLEDER FOR KS: Torbjørn Røe Isaksen mener tvungen lønnsnemnd var klokt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Forhandlingsleder i KS Tor Arne Gangsø mener Unio har hatt mange anledninger til å unngå tvungen lønnsnemnd.

Han påpeker at Unio avslo flere søknader om dispensasjon for anlegget.

Gjentatte ganger rapporterte Fredrikstad kommune inn til statsforvalteren at det var fare for liv og helse.

– Unio sier de ga dispensasjon tidligere i dag ved 14- tiden, hvorfor var ikke det tilstrekkelig?

– Kommunen har søkt om dispensasjon tre ganger! Det er to ganger mer enn det normale. Så kommunen vurderte dette som en uforsvarlig situasjon, sier Gangsø.

SV er skeptisk til tvungen lønnsnemnd

SV-leder Audun Lysbakken stiller seg undrende til at regjeringen stoppet streiken med tvungen lønnsnemnd.

– Hvis det er slik at Unio har tilbudt dispensasjon, men at det ikke har blitt fulgt opp, så er vi veldig kritiske til hvordan regjeringen går fram, sier Lysbaken.

Han mener Stortinget må granske den tvungne lønnsnemnden grundig når saken kommer til behandling hos dem.

Det er mulig SV stemmer nei til å godta tvungen lønnsnemnd i denne saken.

– Denne regjeringen har en historie med for lav terskel for å stoppe streiker. Det bekymrer oss fordi streikeretten er en veldig sentral demokratisk rettighet. Nå blir det nødvendig å gå regjeringen nøye etter i sømmene, sier Lysbakken.



Arbeids- og sosialdepartementet ønsket fredag kveld ikke å gi NRK noen kommentar på kritikken fra Unio og SV.

Tidligere på ettermiddagen sa arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen at regjeringen var tvunget til å stoppe streiken på grunn av fare for liv å helse.

Isaksen sa videre at han generelt ikke ønsket å stoppe streiker og at han, i likhet med Lysbakken, mener streikeretten er en grunnleggende rettighet i Norge.