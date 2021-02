Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Folkehelseinstituttets vaksinestatistikk viser grafer med antall personer som er vaksinert i Norge fram til denne uken.

Grafen viser at det er liten eller ingen vaksinering i fire av ukens sju dager.

Bakgrunnen for dette er logistikken bak vaksinedistribusjonen, forklarer smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NRK.

Leveransene kommer på mandagene. Deretter blir vaksinene sortert og fordelt før de kjøres ut til de ulike kommunene på tirsdager.

– Da starter også vaksineringen straks for at vaksinene ikke skal bli ødelagte. Det er foreløpig så få vaksiner Norge får tilsendt at alle de fordelte dosene vil være satt i løpet av tre dager i de fleste kommunene. Det er ikke kapasiteten til å vaksinere som begrenser hvor raskt det går, men antallet doser vi får, sier Bukholm.

TYDELIG: Grafen fra FHI med antall personer som er vaksinert viser tydelig hvordan det nesten ikke settes doser på mandager og fredager. Foto: Folkehelseinstituttet

Krevende logistikk

Bukholm har tidligere pekt på at logistikken i vaksinekabalen er utfordrende på grunn av vaksinens korte holdbarhet.

KREVENDE: Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI har påpekt at logistikken i vaksinekabalen er krevende. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Vaksinen fra Pfizer og Biontech er den Norge får flest doser av.

Den har en holdbarhet på bare fem dager etter utsendelse fra lagrene i distriktene, der vaksinen lagres i minus 70 grader.

Det som regnes som et stort fortrinn med Moderna-vaksinen, er at det er tilstrekkelig med oppbevaring ved minus 20 grader.

Holdbarheten er også lenger i kjøleskap etter opptining. Moderna-vaksinen kan ligge i kjøleskap i 30 dager. Den kan i tillegg oppbevares i romtemperatur i inntil tolv timer.

Tomme innen torsdag

27. desember ble den første vaksinen i Norge satt. Siden har vaksineringen fortsatt å rulle sakte, men sikkert framover.

Fredag viste FHIs tall at 221.819 personer nå er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge. Dose nummer to er så langt blitt gitt til 66.178 personer.

HISTORISK: 67 år gamle Svein Andersen ble historisk da han i romjulen som den første i Norge mottok vaksine mot covid-19. Foto: NRK

Bukholm forklarer at Norge foreløpig mottar såpass få vaksinedoser at beholdningene er tomme innen torsdag. Dermed får nesten ingen vaksine på fredager.

– I tillegg er det et lite etterslep i rapportering, som gjør at særlig tirsdagen ligger lavere enn det som er reelt, sier han.

– Når vi etter hvert får flere doser og vaksiner, vil vi se en jevnere kurve, sier Bukholm.

Flere vaksiner på vei

Fram til nå er tre vaksiner godkjent for bruk i Norge. Vaksinen fra Pfizer og Biontech, Moderna og nå senest AstraZeneca-vaksinen.

Samtidig er en rekke vaksiner til vurdering i EU, blant annet fra produsentene Novavax og Janssen-Cilag.

POSITIVT: Helseminister Bent Høie (H) kunne før helgen formidle gode vaksinenyheter. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

EU har også startet prosessen som kan ende med godkjenning av den tyske Curevac-vaksinen.

Fredag kom helseminister Bent Høie (H) med positive vaksinenyheter.

Over 2 millioner ekstra vaksinedoser er ventet til Norge fra april og fram til sommeren.

FHI anslår dermed nå at alle voksne kan være fullvaksinerte i Norge innen sommeren.

Instituttet understreker imidlertid at det kan komme kontrabeskjeder og forsinkelser som kan være til nye endringer i den store vaksinekabalen.

