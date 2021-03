Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I så godt som alle sakene – 29 av 31 – er det kvinner som er rammet. Kvinnene er i 20 til 63 år gamle, skriver Der Spiegel. De to siste pasientene er menn (36 og 57 år gamle).

Alle pasientene skal ha fått blodpropp, eller trombose, i vener (blodårer) i hjernen. I 19 av tilfellene ble det også påvist lave blodplateverdier.

Tallene kommer fra The Paul Ehrlich Institute, som overvåker mulige bivirkninger av vaksinering i Tyskland.

– Dette gjør situasjonen mer alvorlig. Nå skal den europeiske bivirkningskomiteen ha møte i morgen, og de vil selvfølgelig legge stor vekt på disse opplysningene, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, til NRK.

I perioden de mulige bivirkningstilfellene er meldt inn, har over 2,25 millioner mennesker fått den første dosen med AstraZeneca-vaksine i Tyskland.

– Dessverre ikke veldig overrasket

Norge og flere andre land satt AstraZeneca-vaksineringen på pause for å undersøke om det er en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og sjeldne sykdomstilfeller, der blodpropp, lave blodplateverdier og blødning inngår.

Tyskland pauset også vaksinering med AstraZeneca-vaksinen, som har fått det nye navnet Vaxzevria, men bare i noen dager.

I likhet med de fleste store landene i Europa gjenopptok tyskerne vaksineringen, etter at Det europeiske legemiddelbyrået konkluderte med at vaksinen er trygg.

Madsen sier symptomene som beskrives i de siste mulige bivirkningstilfellene i Tyskland, samsvarer de sjeldne tilfellene som er meldt inn i Norge og flere andre europeiske land.

– Vi er dessverre ikke veldig overrasket, fordi vi mener det er en sannsynlig sammenheng med vaksinen. Da er det klart at når man vaksinerer mange, så vil slike tilfeller kunne oppstå.

Madsen sier tilfellene heldigvis er «veldig sjeldne».

– Men de er også veldig alvorlige, fordi de også rammer yngre mennesker.

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Flest kvinner vaksinert

I Berlin har de statlige sykehusene sluttet å gi AstraZeneca-vaksinen til kvinner under 55 år, melder Tagesspiegel. Det gjøres kun som en forholdsregel mens man venter på flere evalueringer, ifølge sykehusene.

Kvinner under 70 utgjør rundt to tredeler av dem som har fått vaksinen.

– Disse siste meldingene kan tyde på at kvinner er mer utsatt, men det er også slik at et stort flertall av kvinner som har blitt vaksinert. Dette gjelder også i Norge, der det er en overvekt av kvinnelig helsepersonell som er vaksinert, sier Madsen.

Der Spiegel sier at i de åtte forbundsstatene som deler informasjon om kjønn og alder på de vaksinerte, har rundt 1,78 millioner kvinner under 70 år fått AstraZenecas vaksine.

OUS-forsker Pål Andre Holme og hans team mener å ha funnet årsaken til bivirkningene fra AstraZeneca-vaksinen. Foto: Terje Pedersen / NTB

9 tilfeller av blodpropp tilsvarer én per 61.400 vaksinerte. Til sammenligning har rundt 864.000 menn fått Vaxzevria. Dermed er det ett tilfelle av blodpropp per 432.000 vaksinerte blant menn.

Mener å ha påvist sammenheng

Det er ikke påvist en direkte årsakssammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og de sjeldne blodpropptilfellene, men overlege og professor Pål Andre Holme ved Rikshospitalet mener det er sannsynlig at vaksinen – i de tilfellene hans team har undersøkt – utløste en sjelden kombinasjon: blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

På direkte spørsmål om Man er sikre på at vaksinen er årsaken til bivirkningene, svarte Holme slik under et pressemøte 18. mars.

– Dette er indisier, selvfølgelig. Det er pasienter som er vaksinert fra 3–10 dager som har fått disse komplikasjonene. Jeg ser ingen annen mulighet per i dag.

Tre vaksinerte personer med denne kombinasjonen som har vært til behandling ved OUS døde. I tillegg er en helsearbeider fra Tynset død etter hjerneblødning.