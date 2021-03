Vanskelig å sjekke hvilken vaksine man har fått

«Hvilken vaksinetype var det nå egentlig i den sprøyta?»

Det spørsmålet har flere nordmenn stilt seg, etter at AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause den 11. mars. Fram til da hadde 120 000 personer i Norge fått den britiskproduserte vaksinen.

Det var Folkehelseinstituttet som besluttet å pause AstraZeneca, etter mistanke om at den i sjeldne tilfeller kan utløse blodpropp. I flere land har mennesker som har blitt vaksinerte med AstraZeneca, senere dødd av blodpropp. Også i Norge er det registrert dødsfall.

De mulige bivirkningene har gjort mange vaksinerte bekymret, inkludert flere ansatte ved sykehuset i Tromsø. Rundt 5000 UNN-ansatte er vaksinerte så langt, med Pfizer eller AstraZeneca.

Ville dobbeltsjekke vaksinetype

Over en halv million nordmenn har så langt fått sin første vaksinedose mot koronaviruset. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Men da ansatte ønsket å dobbeltsjekke hvilken vaksine som faktisk var i sprøyten, ble det vrient, forteller vaksineansvarlig ved UNN, Heidi Høifødt.

Da de ansatte logget seg inn på det offentlige nettstedet for helseinformasjon, Helsenorge.no, fant de kun opplysninger om at den enkelte hadde fått en covid-19-vaksine, samt datoene for doser.

Det stod ikke hvem som var produsent.

Denne type informasjon er viktig for å kunne følge med på eventuelle bivirkninger som måtte komme, mener Høifødt.

– Etter hvert blir det enda flere vaksinetyper tilgjengelige i Norge. Da vil det være nyttig for befolkningen å ha denne typen informasjon tilgjengelig i Helsenorge.no, sier Høifødt.

Det kan være mulig å finne vaksinenavnet via det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Men da er man avhengig av at den som har satt vaksinen, melder dette inn for hver enkelt person, opplyser Hilde Bakke, fagleder for SYSVAK i Folkehelseinstituttet.

Detaljert informasjon eksisterer

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, var ikke klar over at slik informasjon mangler i Helsenorge.no. Men hun lover å undersøke om det er mulig å gjøre noe med dette raskt.

Ifølge Stoltenberg har nemlig helsemyndighetene detaljert informasjon om hver enkelt vaksinedose som blir satt, inkludert navnet på produsenten.

– Informasjonen eksisterer. Vi har mange detaljerte opplysninger om hver enkelt dose som settes, for eksempel om hvilken produksjonsbatch en dose kommer fra, sier Stoltenberg.

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg Foto: Vidar Ruud

Lørdag kveld bekrefter også Helse og Omsorgsdepartementet at det jobbes med problemstillingen.

– Vi er enige i at det er viktig å få dette på plass. I dag er det slik at det står hva en er vaksinert mot og tidspunktet for vaksinasjon. Det jobbes med å inkludere informasjon om hvilke vaksine den enkelte har fått, og departementet har dialog med FHI og andre relevante aktører, som Helsedirektoratet, Direktoratet for ehelse og Norsk helsenett om dette, skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc i en epost til NRK.

Vaksineansvarlig ved UNN, Heidi Høifødt, syns det er bra at FHI og departementet tar fatt i saken.

– Dette er opplysninger som folk vil være takknemlige for å ha tilgang til, uten å måtte henvende seg til vaksineteamene, sier Høifødt.

Pauser AstraZeneca til midten av april

Det var i midten av mars at Folkehelseinstituttet valgte å sette AstraZenecavaksinen på pause. Fredag ble pausen forlenget, i første omgang til 15. april.

– Det er fordi vi fremdeles ikke har klarhet i hvilken risiko som er knyttet til vaksinen, og hvilke aldersgrupper det eventuelt er for høy risiko i, sier Stoltenberg til NRK-programmet Helgemorgen.

– Men hvorfor tar man ikke denne vaksinen helt ut av vaksineringsprogrammet?

Fordi det er en trygg og veldig nyttig vaksine som fungerer godt. Den brukes i mange land, og vi skulle gjerne tatt den i bruk igjen i Norge så fort som mulig. Så vi håper det blir resultatet, men vi er ikke sikre, sier Stoltenberg.

Ifølge FHI-direktøren vil imidlertid ikke vaksineringen i Norge bli nevneverdig forsinket av at AstraZeneca er satt på pause.

– Så sant vi får de andre vaksinene vi er forespeilet, vil det ikke forsinke vaksineringen i Norge vesentlig, sier Stoltenberg.