De siktede etter skytingen i Oslo utleveres til Norge

Det bekrefter forsvareren til den ene siktede, Ole Petter Drevland overfor NRK. Beslutningen ble fattet under et rettsmøte i Milano i Italia.

– Domstolen der nede har nå besluttet og avsagt kjennelse om at han skal utleveres til Norges med hans samtykke. Nå er det opp til norsk politi å få gjennomført dette, sier han til NRK like før kl. 12.00.

De to mennene som er siktet etter skytingen ved Nasjonalteateret tidligere i januar, møtte i dag til et rettsmøte i den italienske byen Milano. Temaet for møtet var utlevering tilbake til Norge.

– For vår del er det greit å bare få en avklaring på at de blir utlevert. Vi håper at prosessen går raskt nå, og at de er i Norge i løpet av de nærmeste dagene, sier advokat Usama Ahmad som forsvarer den andre siktede.

Politiadvokat Christian Hatlo sier til NRK at de ikke har blitt orientert om kjennelsen fra italiensk rett. De vet foreløpig ikke når de to blir sendt tilbake til Norge.

Ingen av de norske forsvarerne var til stede under møtet, og ingen av de siktede har tatt stilling til skyldspørsmålet etter skytingen.

Drevland sier til NRK at han håper å snakke med sin klient senere i dag.

– Retten har gitt tillatelse til at vi kan snakke sammen på telefon senere i dag, sier han.

Mennene er siktet for drapsforsøk etter at to menn i 30- og 40-årene ble skutt utenfor et utested i Oslo sentrum.

Mennene i 20-årene er tilknyttet MC-klubben Satudarah, mens de fornærmede er lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns.

Motivet for hendelsen er foreløpig ikke kjent, men politiet sier at det har vært en langvarig konflikt mellom de to grupperingene.

Rømte landet

Mennene i 20-årene rømte landet etter skytingen natt til 15. januar. Flukten gikk via Sverige, Danmark og Tyskland før de til slutt ble pågrepet av italiensk politi på et overnattingssted i Milano i Italia.

Før pågripelsen gikk politiet ut og etterlyste én av de siktede med et bilde som var tatt i Oslo sentrum i forkant av skytingen.