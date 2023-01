– De to er pågrepet i Milano i Italia, sa politiinpektør Grete Lien Metlid på en pressekonferanse på politihuset i Oslo ved 13-tiden fredag.

– Italiensk politi har pågrepet dem. Bakgrunnen er at de har vært etterlyst internasjonalt.

– Skyting i det offentlige rom er svært prioritert. Den som skyter i Oslo må påregne stor oppmerksomhet. Skyter du i Oslo skal du pågripes, sier Metlid.

Hun sier at politiet har satt inn store ressurser.

– Vi er godt fornøyd med at de to etterlyste er pågrepet. En av dem mener vi er den som skjøt.

– Vi har deler av selve skytingen på video, sier hun.

Etterlyst i utlandet

Det var natt til søndag sist helg at to personer ble skutt like ved Nationaltheatret i Oslo sentrum.

To mistenkte ble etterlyst nasjonalt og i utlandet.

En tredje mann var pågrepet, men ble løslatt på tirsdag. Han er ikke lenger siktet for medvirkning til drapsforsøk.

Politiinspektør Metlid vil ikke si noe om de som ble skadd, fortsatt er på sykehus eller ikke.

Pågrepet i Italia

– De to siktede ble pågrepet i Milano med bakgrunn i bred etterforskning og samarbeid med Kripos. Vi har hatt indikasjoner på at de hadde forlatt landet i noen dager, uten at det var verifisert, sier politiadvokat Christian Hatlo.

– De har trolig vært innom Sverige, Danmark, Tyskland og Italia. Vi har hatt kontakt med både dansk og tysk politi, sier Hatlo.

Nå ber Oslo-politiet om at de utleveres til Norge.

Avgjørende å få ut video raskt

Metlid sier det fortsatt er ubesvarte spørsmål.

– Politiet har god kontroll på hendelsesforløpet. Vi har mye videomateriale. Nå må vi kartlegge om det var en foranledning. I den forbindelse kan det være aktuelt med ytterligere pågripelser, sier Hatlo.

– Det gikk raskt å få et videomateriale, på grunn av et eget prosjekt i Oslo. Så det gikk på noen timer, sier han.

– Miljøkunnskap og bilder var avgjørende.

Flere gater i Oslo sentrum ble sperret av etter skytingen. Foto: Stian Drake / NTB

Etterforsker konflikt

Politiet har hittil vært tilbakeholdne med å kommentere saken. Etter det NRK får opplyst, er det fortsatt usikkert hva som er bakgrunnen for skytingen, men så langt er det ikke noe i etterforskningen som tyder på at skytingen var planlagt.

– De knyttes til kriminelle miljøer. Men må komme tilbake til om det er konflikter som ligger bak. Det er viktig å ikke konkludere for raskt, sa Metlid på presseoppdateringen fredag.

Politiadvokat Hatlo sier at det er en pågående, langvarig konflikt mellom Young Guns og Satudarah.

– Om det er motivet for denne hendelsen vet vi ikke nå, sier han.

På spørsmå om skytingen var tilfeldig eller planlagt, svarer han at det kan virke ganske tilfeldig, men at det ligger en historikk der som de skal bruke tid på å finne ut av.

Tatt på togstasjonen

Ole Petter Drevland er forsvarer for den ene mannen som er pågrepet.

– Hvordan stiller din klient seg til siktelsen?

– Det har vi ikke diskutert. Det eneste jeg kan si er at jeg har hatt dialog med ham. Han sitter pågrepet der nede og vi prøver å få etablert kontakt med han.

– Hadde du dialog med han før eller etter han ble pågrepet?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om.

– Hva vet du om hvordan pågripelsen foregikk?

– Etter det jeg vet skjedde det på togstasjonen i Milano, sier Drevland.

Den andre siktedes forsvarer sier at mannen ennå ikke har fått presentert noen siktelse.



– Så det får vi komme tilbake til, sier advokat Usama Ahmad.

– Har du hatt kontakt med han etter skytingen?

– Jeg har snakket med han både før og etter pågripelsen, men hadde bare en kort samtale med han i dag og visste ikke hvor han var før pågripelsen. Han ønsker nå å bli utlevert til Norge så fort som mulig, sier Usama Ahmad.

Internasjonal MC-klubb

De to mennene som er skutt er tidligere straffedømt en rekke ganger for alvorlige forhold.

Begge har også vært involvert i tidligere skyteepisoder.

– Min klient er skadet og ligger på sykehus. Jeg ønsker ikke å kommentere saken utover dette, sier advokat Thomas Klevenberg. Han er oppnevnt som bistandsadvokat for mannen i 30-årene.

Etter det NRK erfarer, har flere av de siktede en tilknytning til MC-klubben Satudarah.

Den internasjonale MC-klubben har avdelinger over hele verden og beskrives som en såkalt 1 %-klubb.

Klubben som har sitt utspring i Nederland, er beryktet for blant annet narkotikavirksomhet og vold.