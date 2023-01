To menn alvorleg skadde i skyting ved Nationaltheatret i Oslo

Politiets operasjonssentral opplyser at dei først definerte saka som PLIVO (pågåande livstruande vald), men dette vart reversert etter noko tid.

Då politiet kom til staden, fann dei to personar med skader som stemte med bruk av skytevåpen.

Det vart jobba med førstehjelp på staden før dei to vart sende til sjukehus.

Operasjonsleiar Alexander Østerhaug seier dei to ikkje er livstruande skadde.

Politiet fekk melding om skytinga klokka 00.30.

Skytinga skjedde i krysset Stortingsgata - Klingenberggata midt i Oslo sentrum. Foto: Stian Drake / NTB

Skotveksling på open gate

Skytinga skal ha skjedd ute på Klingenberggata som er ein sidegate til Stortingsgata.

– Det har vore skotveksling på open gate. Truleg er det ein konflikt som har starta inne på ein bar i Klingenberggata. Og so har det gått ut i gatemiljøet, der det er losna skot, fortel innsatsleiar Magnus Strande til NTB.

Ifølgje Strande er det snakk om to middelaldrande menn. Han vil ikkje seie om det er personar som politiet kjenner til frå før.

Det er eit stort antal politibilar på staden, og eit stykke av Stortingsgata er sperra av.

Tungt væpna politi er på staden.

Stortingsgata er sperra av etter skytinga. Foto: Stian Drake / NTB

Søk etter gjerningsperson(ar)

Politiet opplyser at dei leiter etter ein eller fleire gjerningspersonar. Dei har ikkje meldt om arresterte.

– Det er sett i verk teknisk og taktisk etterforsking på åstaden og i området rundt. Parallelt med dette går det framleis føre seg søk etter ein eller fleire gjerningspersonar, opplyser operasjonsleiar Alexander Østerhaug.

– Per nå jobbar politiet ut ifrå fleire aktuelle hypotesar. Det er for tidleg å gå inn på motivet til gjerningspersonen eller gjerningspersonane, eller relasjonen mellom dei og dei skadde, seier operasjonsleiaren.

Han strekar under at det ikkje er informasjon som tilseier at det er fare for andre personar i området.

Politiet er i gang med sporsikring og etterforsking på staden. Foto: Annika Byrde / NTB

Høyrde fire skot

Ein tipsar fortel til VG at ho høyrde fire skot, etterfølgd av skrik og rop.

Ein person vart sett liggjande nede. Vedkommande fekk førstehjelp av forbipasserande, før politi og ambulanse kom til staden.

Ein person skal vere sett løpande frå staden, ifølgje VGs tipsar.

Stortingsgata er sperra av mellom Nationaltheatret og Høyres hus, tvers ovafor hovudinngangen på Nationaltheatret.