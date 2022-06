Danmark vil øke eierandelen: SAS-aksjen til himmels

Aksjen var rundt klokken 12 opp over 40 prosent i dag på Oslo Børs, men aksjen har gått noe ned siden. Den omsettes for i overkant av 0,7 kroner.

Regjeringen i Danmark sier de er villige til å inngå avtale om at den vil øke statens eierandel i SAS med mellom 22 og 30 prosent. Det sier finansminister Nicolai Wammen(S) på en pressekonferanse fredag.

Flyselskapet har en gjeld til den danske staten på 3,5 milliarder danske kroner.

– Vi er enige om at vi fra dansk side, for å hjelpe SAS med planen som skal få dem tilbake på sporet, er parat til å ettergi gjeld og sørge for at vi fortsatt har en betydelig dansk eierandel i SAS, sier finansminister Nicolai Wammen.

Finansminister Nicolai Wammen avbildet i Brussel tidligere i år. Foto: JOHANNA GERON / Reuters

Det vil bare skje hvis alle involverte bidrar, også private investorer.

Må være flere investorer på plass

– Det er også viktig å si at dette ikke er et bidrag som kommer uten betingelser, sier Wammen.

Han presiserer at den danske staten ikke skyter inn penger i øyeblikket, og at det må være flere investorer på plass før det kan skje.

BØRSEN: Oslo Børs i Tollbugata 2 i Oslo. Foto: Erik Johansen / NTB

Den svenske regjeringen sa tidligere i uken nei til å tilføre SAS mer penger.

SAS la tirsdag fram et underskudd på 1,5 milliarder svenske kroner for andre kvartal 2022. Tidligere i år la SAS fram et resultat på minus 2,6 milliarder svenske kroner før skatt i første kvartal.

Streikefare og kanselleringer

Den positive nyheten for selskapet kommer dagen etter at SAS-pilotene leverte inn plassoppsigelse torsdag. To fagforeninger er involvert, og det går mot mekling og mulig streik fra 29. juni.

SAS svarte at pilotene velger konflikt fremfor forhandling.

– Vi har en plan for å gjøre selskapet konkurransedyktig, og den krever at alle deltar. Det inkluderer pilotene, sier pressesjef Tonje Sund til NRK.

SAS har kansellert rundt 4000 flyvninger i sommer. Årsaken er blant annet mannskapsmangel, forsinkede leveranser og ringvirkninger av kaos på flyplasser flere steder i verden.