Nakstad: – Vi ser at de strenge tiltakene virker godt – vurderer nye innstramminger

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På landsbasis er det 577 som er registrert smittet det siste døgnet. Det er 63 færre enn på samme tid i forrige uke.

Dette er ikke nok til å slippe opp på noen krav, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Følger med på barn og unge

– Vi ser jo at de strenge tiltakene virker godt, men vi vurderer likevel å gi nye råd om å holde større avstand, hvor mange som kan møtes og hvor vi bør møtes.

Smitten sprer seg nå hurtig blant barn og unge. Nakstad frykter mer festing i tida framover, og mener smittetallene hos barn og unge er avgjørende å følge med på.

– Noe vi har jobbet med veldig lenge nå er å øke kapasiteten for å teste skoleelever. Vi vil gjerne bruke både spyttprøver og hurtigtester. Det er stilt til rådighet 7000 spyttprøver i uka til Oslo og vi har nærmere 5 millioner hurtigtester vi kan bruke. Dette ser vi som en mulighet til å holde universiteter og skoler åpne med lavere risiko i fremtiden, sier han.

Mange smittetilfeller i Oslo og Viken

Det er lokale innstramminger flere steder også i dag. Søndag ble det klart at Ålesund, sammen med nabokommunene Sula og Giske, bestemte seg for å stenge ned fra og med i dag.

I Tønsberg stenger det fysiske skoletilbudet for alle elever fra og med femte til tiende klasse fra og med i dag.

Kongsvinger i Innlandet innfører rødt nivå i videregående skole. I Våler og Åsnes blir det innført strenge smitteverntiltak fra i dag og over påske.

Kommunen innfører samtidig påbud om bruk av munnbind på all kollektivtransport, inkludert skoletransport, for alle over tolv år.

Mange er smittet og flere hundre er i karantene etter at 66 personer deltok på en gudstjeneste i Kleppe bedehus på Askøy. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Askøy og ni andre Vestland-kommuner sa søndag nei til å få nasjonale tiltak, men var samlet til møte med statsforvalteren og Folkehelseinstituttet fordi de fryktet at smittespredningen skulle komme ut av kontroll.

Nakstad sier at smitten den siste uken stort sett har skjedd i kommuner som har nasjonale tiltak etter koronaforskriftens kapittel 5, som for eksempel hele Oslo og Viken. Der har 80–90 prosent av smittetilfellene kommet, opplyser den assisterende helsedirektøren.

Påsken bekymrer fagmiljøene

Nakstad forteller at det nå planlegges hvordan vi skal beskytte oss inn mot påske og etter påske. Kanskje blir det en anbefaling om å holde større avstand enn den meteren som nå gjelder mange steder.

– Dette har med det generelle sikkerhetsnettet å gjøre, ikke bare med enkeltutbrudd. Hvordan kan vi gjøre at sikkerhetsrisikoen blir redusert i hele samfunnet i en tid med mer smittsomme virusvarianter, sier Nakstad.

Butikker i kjøpesentre er mange steder stengt. Apotekene får holde åpent, men det er begrensninger i antallet kunder. Her fra et apotek i Fauske. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Han fortsetter:

– Vi er mennesker og vi må ha kontakt med hverandre i en viss grad, vi må på butikken å handle mat og vi må noen ganger ta bussen. Så dette er ikke enkelt i praksis, sier han.

Nakstad sier at bildet ikke ser like dramatisk ut som det gjorde for en uke siden.

– Klarer vi å få smitten til å gå ned etter hvert så har vi vunnet veldig mye på sikt, sier han til NRKs Nyhetsmorgen.

LES OGSÅ: To pasienter døde av blodpropp ved OUS – undersøker sammenheng med vaksinering

Kun litt over halvparten av dem som ankommer Norge tester seg for korona