Dagpendlere skal igjen kunne komme på jobb i Norge

Det kommer frem i en pressemelding fra regjeringen. Der står det at disse pendlerne kan komme på jobb i Norge fra mandag 1. mars, men at de vil være underlagt et strengt test- og kontrollregime.

Dette omfatter om lag 3 000 personer. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) mener det er forsvarlig å droppe restriksjonene på innreise for denne gruppen. De mener det vil være nok å teste dem hver syvende dag for å oppdage smitte og redusere smitterisiko.

– Smittesituasjonen i Norge og i Europa gjør at vi ikke kan åpne for mye av gangen, men det er bra at vi nå har funnet en løsning for denne lille gruppen dagpendlere som har vært i en svært vanskelig situasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i pressemeldingen.

Arbeidsministeren jubler

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er udelt glad for at pendlerne nå kan komme på jobb i Norge igjen.

– Jeg er veldig glad for at vi nå får en løsning på den vanskelige situasjonen grensependlerne har stått i de siste ukene. Fra og med mandag vil dagpendlere bosatt i Sverige og Finland kunne komme på jobb i Norge igjen og reise tilbake over grensen etter endt arbeidsøkt, skriver Røe Isaksen i en e-post.

Han skriver videre at situasjonen for dem som krysser grensen for å jobbe hver dag, har vært tøffe de siste ukene, og at det har vært viktig å få på plass en løsning raskt.

– Regjeringens viktigste jobb det siste året har vært å slå ned på smitten, og samtidig levere ordninger for å redusere konsekvensene av smitteverntiltakene. Med den smittesituasjonen vi hadde etter jul var det helt nødvendig å stenge grensen. Jeg er glad for at vi nå får løst opp i den vanskelige situasjonen det skapte for dem som dagpendler mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, skriver Røe Isaksen.

Strengere regime enn før nedstenging

Regjeringen melder at både kontroll og dokumentasjon av testing, bosted og arbeidsgivere blir betydelig strengere enn før grensene i praksis ble stengt 29. januar i år.

Det stilles også krav til at de som vil pendle fra Sverige og Finland til Norge vil måtte kunne fremvise negativ koronatest som er tatt i løpet av siste syv døgn, og at denne må være tatt før selve grensepasseringen. Pendlerne må også kunne dokumentere bosted i Sverige eller Finland, og de må ha attest fra arbeidsgiver på at de er dagpendlere.

Endringen skjer ved midnatt natt til mandag 1. mars.

Helsedepartementet ba også Helsedirektoratet og FHI om å utrede enda strengere testregime. Dette mente fagfolkene ikke var nødvendig i denne omgang.