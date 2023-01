Byggevarebransjen krever strømstøtte fra 60 øre: – Kritisk situasjon

Bedriftene som lager takplater, trevarer og kjøkkeninnredninger andre byggevarer melder om at situasjonen begynner å bli kritisk.

Nå går organisasjonene deres sammen om et felles krav.

– Vi foreslår å få dekket 80 prosent av strømkostnadene over 60 øre. Det er en ordning som håndterer den kritiske situasjonen vi står i, sier direktør for Treindustrien Heidi Finstad.

Med på laget har de Byggevareindustrien og Norske trevarer.

– Hvorfor så raust?

– Det er ikke raust når man vet at snittprisen har vært rundt 35 øre før, sier Finstad.

Høyre vil at enkelte bedrifter skal få sponset 30 prosent av strømregningen av staten de neste tre månedene, ifølge VG. Treindustriens sjef er ikke imponert over redningsplanen.

– Det er håpløst for bedriftene at ikke politikerne ikke klarer å se lengre fram enn en, to eller tre måneder i tid. For industri som er basert på store investeringer, er kortsiktigheten som råder helt fortvilende, sier hun.

Se mot Tyskland

Presset fra norsk næringsliv mot politikerne øker. I helgen rykket Norsk Industri ut og krevde strømstøtte på flere titalls milliarder kroner.

Norsk Industris toppsjef Stein Lier Hansen mente regjeringen burde kopiere tyskerne rause støtteordning.

Mandag kom Virke med sitt krav om en nødbrems, i praksis en makspris på strøm på to kroner.

Kravet ble raskt avvist av regjeringen som viste til at eksperter frarådet en maksprisløsning. Regjeringen har også vært svært lunken til å komme med tiltak som kan gjøre deres viktigste tiltak, fastpriskontrakter mindre attraktivt.

NHO krevde før jul at støtteordningen bedriftene har kunnet søke om i høst ble forlenget og forbedret. Så langt har klagesangen fra Næringslivets hus blitt overhørt.

For fastpriskontraktene ble lansert som både en plan a, b og c som medisin mot høye strømpriser. Regjeringens bidrag har vært å ta bort en skatterisiko kraftselskapene tidligere har hatt når de selger slike kontrakter.

Vil ikke ødelegge for fastpris

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener det er for tidlig å kaste noen dom over fastprisregimet.

– Det har vært regjeringens viktigste grep. Derfor ønsker vi ikke å gjøre andre grep nå som kan bidra til å slå beina under det markedet vi er i gang med å få på plass, sier Vestre.

Han understreker nok en gang han at han tror fastpriskontraktene vil bli billigere utover vinteren.

– Vi har nå sett at det går å tegne fastprisavtaler godt under krona. Jeg så sågar under 70 øre, sier Næringsministeren og viser til at nye og rimeligere tilbud har kommet så sent som i dag.

Det er Fortum som har tilbud om 7 års strømkontrakt på 69 øre. Prisen på en kortere avtale på 3 år har også krøpet under krona, så vidt.

Men treindustrien har mistet troen på at bedriftene skal kunne sikre seg med lange avtaler til markedspris.

– Fastprissalget har akkurat startet. Hvorfor ikke vente?

– Det vi har sett av fastpriskontrakter fungerer ikke for våre behov. Vi har hørt snakk i lang tid nå. Situasjon er veldig alvorlig, sier Finstad i Treindustrien.

Kan flytte investeringer

I Byggebransjen er de utålmodige. Ikke minst fordi de opplever at byggeaktiviteten stopper opp. Og de skylder på strømpriser, økte renter og generelt dårligere økonomiske utsikter.

– Det er betydelig brems i etterspørselen. Kombinasjonen markedssvikt og strømkostnader gjør at vi er bekymret for arbeidsplasser og investeringer, sier Finstad i Treindustrien.

Hun advarer om at flere bedrifter vil se utenfor Norge.

– Vi har bedrifter i rekkene våre med virksomhet i flere land. Min frykt er at investeringer dreier bort fra Norge, sier Finstad.