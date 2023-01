Har ikke solgt en eneste strømkontrakt

Strømkrisen for truffet mange norske bedrifter tungt.

Regjeringen har lovet at fastpriskontrakter kunne gi norske bedrifter kontroll over galopperende strømregninger. Så langt ser salget ut til å være nokså beskjedent.

Kolbjørn Hembre, adm. direktør i strømselskapet Entelios Foto: Entelios

– Vi har ikke solgt noen kontrakter så langt, sier administrerende direktør Kolbjørn Hembre i Entelios.

Entelios har strømavtaler med flere norske kommuner, helseforetakene og storbedrifter som Telenor. På hjemmesidene skriver de at de er Norges største strømleverandør for bedriftsmarkedet. Entelios produserer ikke kraften selv, men videreselger strøm de kjøper fra kraftselskapene.

Nå råder de bedriftene til å vente med å signere fastprisavtalene de selv tilbyr.

I øyeblikket koster tre års binding 108,50 øre på Øst- og Vestlandet (NO1 og NO5). Og avtalene starter da først i april. NRK har ikke sett avtaler fra andre strømselskaper som er vesentlig billigere.

– Vi er veldig usikre på prisnivået og anbefaler kundene å vente. Framtidsprisene i markedet er fallende på grunn av mild vinter i Europa. Det er ikke i vår interesse å selge dyre kontrakter til kundene, sier Hembre.

En annen strømselger, Fjordkraft har solgt litt mer. 39 kontrakter. De har sendt ut ny prisliste med strøm fra Statkraft. 3 års binding koster drøyt 1,20 kroner Sør- Norge.

Les også: Fastprisavtalene: – De blir egentlig nesten dobbelt så dyre i praksis

Rød støtte

Rødt mener det bør ringe noen bjeller når et stort strømselskap i praksis ikke selger det som skulle være regjeringens viktigste tiltak mot strømpriskrisen.

Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt Foto: Tony Ågotnes / NRK

– Fastprisregimet er fortsatt ikke godt nok, sier energipolitisk talsperson for Rødt Sofie Marhaug.

Hun peker på at prisene bedriftene må betale for strømmen ligger langt over hva de har betalt tidligere.

– Det sier seg selv at mange bedrifter går svært usikre tider i møte da, sier Marhaug.

Rødt vil regulere strømmarkedet og ha makspris på 35 øre.

Stor interesse

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har flere ganger oppfordret kraftselskapene Statkraft i spissen om å tilby rimelige fastprisavtaler til norske bedrifter. Prisene har falt inn mot jul. Han mener prisene vil fortsette å synke.

Næringsminister, Jan Christian Vestre (Ap) Foto: Peder Bergholt / NRK

– Jeg hører fra flere strømleverandører at de har solgt fastprisavtaler både før og etter jul og at interessen fra næringslivet er stor. Det er vel naturlig at strømleverandører med de beste vilkårene har størst pågang, og at leverandører som legger seg høyt i pris opplever mindre etterspørsel fra potensielle kunder, sier Vestre.

Og prisene på kontraktene som tilbys nå er klart lavere enn de første kontraktene som kom på markedet.

– Vi ser at det begynner å oppstå konkurranse slik regjeringen har jobbet med å legge til rette for. Jeg har sett syvårskontrakter til 79 øre, femårskontrakter til 84 øre, sier Vestre.

Men hans eget kraftselskap tilskriver ikke prisfallet intern konkurranse i Norge. Statkraft peker på at framtidsprisene på nordisk kraft har falt.

– Vi stiller markedsbaserte priser, innenfor rammene av konkurranselovgivningen og markedsreguleringen, sier pressetalsmann i Statkraft Lars Martin Günther.

Han sier Statkraft derfor har redusert fastprisene i takt forventningen til strømprisen framover.

Ikke synsk

– Jeg kan naturligvis ikke forskuttere hvordan markedet vil se ut om en uke, en måned eller et år. Det kan heller ingen andre. Hele poenget med fastprisavtaler er jo nettopp muligheten til å sikre seg mot slik usikkerhet, skriver næringsminister Jan Christian Vestre.

NRK har spurt næringsministeren om han vil legge press på Statkraft om tilby gode fastprisavtaler. Det spørsmålet har ikke Vestre besvart.

Jojo-priser gjør fastkontraktene dyrere

Mange bedriften har klaget på at kontraktene forplikter dem å kjøpe samme mengde strøm dag som natt. Det gjør at nattstrømmen de ikke bruker blir solgt. Hvis den blir solgt billigere enn det bedriften har betalt får bedriften regningen. Det problemet har ikke blitt mindre mener Entelios-sjef Kolbjørn Hembre.

– Utfordringen med at bedriftene må kjøpe faste volumer er minst like stor som før fordi vi ser voldsomme svingninger i prisene gjennom dagen, uken, og månedene. Avtalen vi tilbyr er enn så lenge med en flat årsprofil, sier han.

Statkraft har allerede advart om avtaler hvor bedriftene kan bruke mer strøm om dagen enn om natta vil bli dyrt.

– Men vil de ikke tjene penger hvis spotprisen er høy om natta?

– Hvorfor skulle den være det. Priskurven er styrt av tilbud og etterspørsel og om natta er etterspørselen lav, sier Hembre.