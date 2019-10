Et pendlertog vil bruke litt under ti minutter på å passere gjennom den 20 kilometer lange Follotunnelen når den åpner i slutten av 2022. Og flere tog vil befinne seg i tunnelen samtidig.

Tunnelen strekker seg fra Oslo S til Ski stasjon på Østfoldbanen.

Og når tunnelvegger blir den eneste utsikten, vil passasjerene i enda høyere grad fokusere på mobilen, nettbrettet eller laptopen - for å jobbe, kommunisere eller strømme lyd og bilde.

Dermed blir det behov for et velfungerende mobilnett inne i grunnfjellet, som ikke faller ut noen steder.

– Vi starter nå byggingen av verdens beste mobilnett for tunnel, sier prosjektleder for Follobanen, Per David Borenstein.

Per David Borenstein er prosjektleder for Follobanen. Nå er byggingen de to togtunnelene mer enn halvferdige, og byggingen av jernbanespor og mobilnettet skal starte. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Ifølge Bane Nor skal det ikke før være bygget tunneler med et så kraftig mobilnett som kommer her, med fire såkalte strålekabler.

Det skal levere god nok dekning til at alle som sitter på togene kan være på nett, laste ned filmer eller lytte til musikk.

Høy pris

Men det koster store summer å bygge et godt mobilnett i en så lang togtunnel. Anlegget bygges som et samarbeid mellom Bane Nor, Telenor og Telia.

Prisen er på 380 millioner kroner, der de to teleoperatørene dekker 50 millioner hver, mens Bane Nor står for 280 millioner.

Teknisk utstyr står klart til å monteres i 52 tverrgående tunnelrom langs den 20 kilometer lange tunnelen på Follobanen. Nå starter arbeidet med å montere mobilnettet. Foto: Bane Nor

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, mener det er riktig å si at tunnelen får mobilnett som knapt finnes andre steder.

– Jeg er glad for at vi allerede i 2015 bestemte oss for å tilby en så god dekning og kapasitet som var teknisk mulig, selv om det blir dyrt.

– Hvor sikker er du på at det blir tilfredsstillende dekning for alle togpassasjerene?

– Det vil overraske meg veldig om det ikke leverer fra dag en. Det store spørsmålet er om det vil holde mål i framtiden. Men ut fra de opplysningene vi hadde da vi plana mobilnettet i Follotunnelen, kunnet det ikke vært bygge noe særlig bedre.

Halvveis ferdig

Follobanen ble påbegynt i 2015 og skal etter planen åpne om tre år. De to tunnelløpene på tjue kilometer er nå ferdig bygget.

I tillegg til mobilanlegget, starter nå monteringen av alt det jernbanetekniske, med spor, kjøreledninger og signalanlegg.

Flirt-togene har blitt oppgradert med 4G-nett de to siste åra. Dermed har mobildekningen blitt mye bedre enn før, og det skal bli minst like godt i den nye tunnelen mellom Oslo og Ski. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Her skal togene kunne kjøre i 250 km/t, og skinnene monteres på fast underlag, ikke på pukk som er vanlig utenfor tunneler.

Det tar like lang tid å montere selve jernbaneanlegget som det har tatt å bygge tunnelene.

Forsinket ett år

Follobanen skal øke kapasiteten og forkorte reisetiden på Østfoldbanen med elleve minutter, og skulle stått ferdig i slutten av 2021.

Men i januar 2018 hevet Bane Nor to store kontrakter med den italienske entreprenøren Condotte, et selskap som senere gikk konkurs. Det forsinket prosjektet med ett år.

Også den spanske entreprenøren OHL, som bygger nye Ski stasjon, har vært i hardt økonomisk vær. Og dette er deres første prosjekt i Norge.

Prosjektleder Per David Borenstein tror likevel ikke det blir flere forsinkelser.

– OHL har gjort endringer av selskapet og vi har et veldig godt samarbeid med dem for å ferdigstille Ski stasjon, forsikrer han.