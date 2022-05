Høyre vil nå stille klimakrav til alle nybygg fra 2024, og krav om økt bruk av ombrukte materialer fra 2025.

– Vi har innsett at vi er et stort problem, men også en stor del av løsningen på klimautfordringene, sier Hilde Vatne. Hun er administrerende direktør for JM Norge.

NRK møter henne på Vollebekk i Oslo. Der bygger JM nå 50 nye boliger. For det meste med nyproduserte byggematerialer.

Hilde Vatne, administrerende direktør i JM Norge, mener byggenæringen er en stor del av løsningen på klimautfordringene. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Her er det nok mye nytt. Jernet er kanskje ombrukt, men ellers er det stort sett nye materialer som vi bruker i byggene våre i dag, forteller hun.

Vatne forklarer at ombrukte byggematerialer omtrent ikke er tilgjengelig på markedet i dag.

På verdensbasis står byggenæringen for 40 prosent av de totale klimagassutslippene. I Norge rundt 15 prosent.

– Hvorfor er det slik?

– Vi er en veldig stor næring, Norges største fastlandsnæring. Med store fysiske prosjekter, sier Vatne.

JM Norge bygger nye boliger på Vollebekk i hovedstaden. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Hun har tro på at bransjen kan kutte betydelige utslipp. Samtidig peker hun på at Høyres forslag kan være for optimistisk.

– Hvis vi snakker 2024 og 2025, så vil jeg tro at det er litt ambisiøst. Men at vi kan gjøre litt av gangen har jeg stor tro på.

– Hva kan konsekvensene være dersom kravene kommer for raskt?

– Da kan det hende at vi ikke klarer det. Og da blir det på en måte forgjeves arbeid. Så det må være gjennomførbart, sier Vatne.

– Vi overforbruker naturressursene våre

Nå vil altså Høyre stille strengere klimakrav til byggenæringen.

– Det vi foreslår er at vi fra 2024 innfører klimakrav til alle nybygg som skal bygges. Og at vi fra året etter innfører krav om at byggevarene skal tas vare på, gjenbrukes og gjenvinnes i nye byggeprosjekter.

Det sier Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre. Sammen med partikollega Nikolai Astrup, skal hun fremme forslaget i Stortinget tirsdag.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) krever tøffere klimakrav til byggenæringen fra 2024. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– I dag så har vi et bruk-og-kast-samfunn. Vi overforbruker naturressursene våre. Og bygg- og anleggsbransjen er en av de bransjene som har mye utslipp, men også skaper mye avfall, sier Tybring-Gjedde.

– Flere i byggebransjen som NRK har snakket med frykter at hastevedtak kan gjøre arbeidet forgjeves. Hvorfor vil dere stille krav allerede fra 2024?

– Jeg mener det er helt nødvendig å begynne å fase inn krav. Ellers får vi ikke et velfungerende marked hvor det er lett å få tak i ombruksmaterialer, og det er det vi trenger, sier Tybring-Gjedde.

Se hele forslaget i faktaboksen under.

Høyres forslag: Ekspandér faktaboks Stortinget ber regjeringen innføre krav om klimagassregnskap i næringsbygg og boligbygg, og fase inn krav til reduserte klimagassutslipp fra materialbruk i næringsbygg og boligblokker fra 2024.

Stortinget ber regjeringen fase inn krav om andel ombrukte, gjenvunnet og fornybare materialer ved nybygg og ombygging fra 2025. Regjeringen bes vurdere graden av, og områder for, innfasing, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte, senest innen revidert nasjonalbudsjett 2023.

Stortinget ber regjeringen støtte etablering av digitale materialbanker for ombrukte byggematerialer.

Stortinget ber regjeringen effektivisere og digitalisere innrapportering av avfallsmengdene fra bygge- og anleggsbransjen. Forslagsstillere: Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Nikolai Astrup (H)

Regjeringen er i gang

– Vi er allerede i gang, sammen med bransjen, på å stille tøffere krav knyttet til klimagassregnskap på større bygg. Vi har nettopp presentert nye regler som skal gjøre det enklere å få til ombruk av byggematerialer.

Det sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Han mener politikere bør være forsiktige med å konkurrere om «de raskeste tidsfristene og de tøffeste målene».

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier regjeringen tilrettelegger for ombruk av byggematerialer. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

– Det som er viktigst er å få en konkret politikk som funker. Og som i tillegg bidrar til å holde kostnadene for de som skal bygge bygg nede, sier han.

Gjelsvik vil ikke bekrefte hvorvidt regjeringen vil fase inn krav om bruk av ombruksmaterialer i nye bygg.

– Det er fint med mål, og det er fint å sette tidsfrister, men det aller viktigste er de konkrete tiltakene. Der har regjeringen presentert flere tiltak som har vært etterspurt av bransjen, sier han.