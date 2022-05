– Vi kutter det jeg vil kalle dekadente og jålete prosjekter, seier Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Han mener at han har arvet en uvettig pengebruk fra Solberg-regjeringen.

Han ramser opp en rekke statlige byggeprosjekter satt i gang av den forrige regjeringen, som den nåværende kutter kraftig ned på:

Kutter to bygg i det nye regjeringskvartalet

Utsetter byggingen av Ocean Space Center i Trondheim

Nedskalerer nytt campus for NTNU i Trondheim

Illustrasjon av hvordan prestisjeprosjektet Ocean Space Center i Trondheim skal ligge.

– Må ryddes opp

Vedum mener han har arvet flere prosjekter som nå skaper store utgifter og dermed utfordringer for statens økonomi.

– Det er ingen tvil om at det må ryddes opp etter en voldsom tru på å bare sette i gang store, statlige byggeprosjekt uten ordentlig diskusjon om kostnadene.

Vedum mener at det offentlige heller må bruke penger på andre ting som lokale skolebygg, ferjer eller sykehus.

Bare på å kutte to bygg i det planlagte regjeringskvartalet, mener Vedum at staten kan spare over 4 milliarder kroner.

– Regjeringskvartalet er i ferd med å bli et slags monument over den tidligere regjeringens pengebruk, mener Vedum.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum (øverst) og Henrik Asheim ser hver sin veg i den økonomiske politikken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Støtter Solberg-regjeringen

Henrik Asheim er nestleder i Høyre. Han forsvarer Solberg-regjeringen sin pengebruk.

– Vi prioriterte investeringer da vi satt i regjering. Både i veier, sykehus og bygninger vi trenger for å utdanne fremtidens studenter og et nytt regjeringskvartal.

Han mener Vedum må se på sine egne budsjetter.

– Han må svare for sine prioriteringer og ikke tegne et bilde av den forrige regjeringen som ikke stemmer.

Ut av kontroll

Mandag morgen møtes Vedum og Asheim til debatt i Politisk kvarter på NRK.

Vedum kritiserer tidligere statsminister Erna Solberg (H) for å ha et mål om å bruke mest mulig penger på byggeprosjekter.

– Problemet når man har et mål om å bruke mest mulig penger, er at pengebruken kommer ut av kontroll, sier Vedum.

Han viser til regjeringskvartalet som under den forrige regjeringen ble anslått å koste 40 milliarder kroner. Bare varme- og ventilasjonsanlegget er nå beregnet å koste 2273 millioner kroner.

– Man har mistet bakkekontakten når man mener at det er rett å bruke 2.200 millioner på et ventilasjonsanlegg, sier Vedum.