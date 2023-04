Siste om lønnsoppgjøret - brudd Du trenger javascript for å se video.

Søndag ettermiddag sa LO nei til riksmeklerens skisse. YS har også brutt forhandlingene.

Partene har sittet i forhandlinger siden fredag.

– Totaliteten i skissen mekler la på bordet var rett og slett ikke god nok. Hovedkravet vårt var at arbeidstakerne skulle få økt kjøpekraft, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det betyr at 25.000 arbeidere går ut i streik fra mandag morgen.

LO innkaller til pressekonferanse om lønnsoppgjøret klokka 19 søndag.

– LO krevde økt kjøpekraft for sine medlemmer og et løft for de lavtlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, sier Følsvik.

Riksmekler Mats Ruland er tydelig på at forhandlingene er vanskelige.

– Det er en veldig fastlåst situasjon. Det er alvorlig. Vi er helt avhengig av bevegelse for å komme videre, sier Ruland.

Riksmekler Mats Ruland møtte pressen sent lørdag kveld. Foto: Terje Pedersen / NTB

Selv om Ruland påstår han ikke er mindre optimist nå enn da han møtte pressen ved midnatt er han klar på at forhandlingene er tøffe.

– Om partene ikke beveger seg vil det bli en konflikt. En stor konflikt, sier Ruland til NRK.

Fordi årets oppgjør er et mellomoppgjør forhandler partene kun om lønn.

NRK forklarer Hva betyr årets lønnsoppgjør? Bla videre Hva forhandler de om? I år er det mellomoppgjør. Det vel si at partene bare forhandler om penger. Det er arbeidstakerorganisasjonen LO og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som starter med forhandlinger for privat sektor Hva er frontfagsmodellen? Lønnsoppgjørene i Norge gjøres etter frontfagsmodellen. Det betyr at privat, konkurranseutsatt industri er med å forhandle først. Det setter en mal for oppgjørene for andre grupper. Hva krever LO? LO krever reallønnsvekst, det vel si at lønna må øke mer enn den antatte prisstigningen på 4,9 prosent. NHO vil ikke love reallønnsvekst, men sier lønnsevnen hos bedriftene må bestemme. Hva med de som ikke er i frontfaget? Ansatte i offentlig sektor forhandler i egne oppgjør. Flere grupper i det offentlige mener det er mulig å gi høyere lønnstillegg innenfor frontfagsmodellen. Hvordan foregår forhandlingene? Lønnsoppgjør begynner med forhandlinger som kan føre til enighet eller brudd. Ved brudd blir det mekling hos Riksmekleren. Fører ikke meklingen fram, kan det bli streik. Forrige kort Neste kort

Blir storstreik

Rundt 25.000 medlemmer i LO og YS står klare til å streike fra mandag morgen. LO skriver at de planlegger å ta ut et bredt spekter av bransjer over store deler av landet.

Blant annet vil streiken ramme bryggerier som Hansa og Mack. Også Coca-Cola vil bli rammet hvis det blir streik.

– Det er selvfølgelig beklagelig å måtte gå ut i streik. Vi gjør ikke det med lett hjerte. Det er første gang på 20 år at LO går ut i konflikt, sier Følsvik.

– Vi er klare for å streike så lenge det kreves, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: William Jobling / NRK

LO mener kravet om økt kjøpekraft for medlemmene er så viktig at når vi fant at tilbudet ikke var godt nok, hadde vi ikke noe alternativ.

NHO sier at de ønsket å få en skisse på plass som var akseptabel for alle.

– Denne konflikten burde Norge ha sluppet. NHO har vært løsningsorientert og forhandlet konstruktivt, men motparten kom oss ikke i møte. Det er uforståelig, sier administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Ole Erik Almid til NRK.

– Vi er veldig lei oss for at vi er der vi er. Jeg er overrasket over at vi kom hit. Det har ikke vært streik i et mellomoppgjør siden krigen, sier Almid.

En eventuell streik vil blant annet ramme en rekke bryggerier. Foto: Stian Strøm / NRK

Fakta om streikeuttaket i LO Ekspandér faktaboks Cirka 23.000 LO-medlemmer tas ut i streik fra mandag klokka 6 etter brudd i meklingen i lønnsoppgjøret. LO har også varslet en utvidelse av streiken fra fredag av. Da vil totalt 38.500 medlemmer være i streik. Streiken vil ramme virksomheter over hele landet, ifølge LOs liste over streikeuttaket. Flere av uttakene skjer hos bryggerier som Ringnes, Hansa og Mack. Dermed kan stengte ølkraner bli en følge av streiken. Hos Coca-Cola tas drøyt 120 ut i streik. Også matindustrien, herunder Orkla, og de store industrilokomotivene i leverandørindustrien, der Fellesforbundet har mange medlemmer, kan rammes hardt. Dette gjelder bedrifter som Aker Solutions, Hydro Aluminium Karmøy, Hydro Sunndalsøra, Aibel og Kaefer. I tillegg vil ferjetransporten landet rundt rammes generelt. Ruter har varslet at streiken rammer deres ferjer i Oslo-området. Også IKEAS varehus på Furuset og Slependen i Oslo blir rammet av streiken. Selskapet opplyser at Ikea Furuset stenges helt, mens Slependen holdes åpent med redusert tilbud. (NTB)

LO varsler opptrapping

Allerede natt til søndag varslet LO en opptrapping av en eventuell streik.

LO skriver at 23 000 LO-medlemmer tas ut i streik fra mandag kl. 06.00.

– Vi er klare for å streike så lenge det kreves, sier Følsvik.

Dersom meklingen ikke fører frem til enighet mellom LO og NHO betyr det at det til sammen vil bli tatt ut 38 000 LO-medlemmer i streik fra fredag, skriver LO i en pressemelding.

YS har varslet at de tar ut 1500 YS-medlemmer i streik fra mandag, og ytterligere 460 medlemmer fra fredag.

– Denne streiken kan få store konsekvenser. Vi skal gjøre det som må til for at vi kan komme til en løsning ganske snart, sier Følsvik.