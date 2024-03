Brokollapsen i Baltimore: Skipet har vært involvert i ulykke tidligere

Rundt klokken 01.30 tirsdag kom de første meldingene om at et stort fartøy krasjet inn i Francis Scott Key Bridge.

Få sekunder etter kollapset broen, og flere biler og åtte bygningsarbeidere som var på broen havnet i sjøen. To ble hentet opp av vannet, og en av dem døde senere på sykehuset.

Fortsatt er seks personer savnet. Skiftende værforhold, dårlig sikt og lave temperaturer i vannet har gjort redningsaksjonen utfordrende.

– Basert på hvor lenge det er siden broen kollapset og temperaturene i vannet, tror vi ikke vi kommer til å finne noen av de savnede i live, sa Shannon Gilreath fra kystvakta tirsdag kveld.

Dramatiske opptak viser øyeblikket fartøyet pløyde inn i Francis Scott Key Bridge, og sendte den kolossale stålkonstruksjonen ned i Patapsco-elven. Videoen er hentet fra X. Du trenger javascript for å se video. Dramatiske opptak viser øyeblikket fartøyet pløyde inn i Francis Scott Key Bridge, og sendte den kolossale stålkonstruksjonen ned i Patapsco-elven. Videoen er hentet fra X.

Leteaksjonen ble dermed avsluttet for natten. Den vil gjenopptas onsdag morgen lokal tid - men da for å finne omkomne.

– Vi kan ikke starte på nytt før vi har sørget for sikkerheten til dykkere og redningspersonell. Klokken 06 håper vi å kunne sende ut dykkere på nytt og begynne mer omfattende søk etter de savnede, sier Roland Butler fra Maryland State Police under en pressekonferanse.

– Vi vet ikke hvor de er. Men vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe disse familiene med å få svar.

Francis Scott Key Bridge åpnet i 1977. Årlig passerer 11,3 millioner biler over broen, ifølge lokale myndigheter.

President Joe Biden har uttrykt sin sorg og medfølelse for ofrene og deres familie. Han har lovet at myndighetene skal ta kostnaden for å gjenoppbygge broen.

Har kollidert før

Det var det 290 meter lange Singapore-registrerte lasteskipet «Dali» som traff en av broens bærekonstruksjoner. Skipet var lastet med nesten 4700 kontainere.

Broen Francis Scott Key Bridge kollapset da det ble truffet av lasteskipet Dali. Foto: AFP

Skipet var involvert i en annen kollisjon i den belgiske byen Antwerpen i 2016. Baugen på skipet traff da en kai og fikk store materielle skader i skroget, ifølge nettstedene VesselFinder og Shipwreck Log.

Ingen ble skadet under hendelsen, men skipet måtte gjennomgå reparasjoner i etterkant.

Containerskipet besto to inspeksjoner i 2023, opplyser havnevesenet i Singapore. De har tilbudt seg å bistå den amerikanske kystvakten i granskingen av ulykken.

Meldte om motorproblemer

Før ulykken i Baltimore meldte skipet om motor- og styringsproblemer og sendte ut et nødvarsel. Broen ble derfor stengt for trafikk før sammenstøtet.

Politiet utelukker imidlertid ikke at det kan befinne seg flere savnede i vannet.

– Transportmyndighetene klarte å stenge trafikken, men det er mulig at flere biler har vært involvert. Vi har imidlertid ikke noen informasjon som kan bekrefte dette på nåværende tidspunkt, sier Butler.

Ulykken har også ført til at en av USAs største havner er sperret.

Mellom 1960 og 2015 ble det registrert 35 brokollapser som følge av kollisjon med skip, ifølge en rapport fra PIANC. 18 av disse skjedde i USA.