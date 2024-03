– Det er ekstremt alvorlig, sier Kevin Cartwright, talsperson for brannvesenet i Baltimore til CNN.

De første rapportene indikerer at minst et dusin biler i tillegg til et 20-talls bygningsarbeidere, som jobbet på broen, skal ha falt i det kalde vannet.

– Vi har informasjon om at opptil 20 personer kan være i Patapsko-elven akkurat nå, i tillegg til flere kjøretøy, sier Cartwright.

Ifølge ham pågår det en stor redningsaksjon ved broen, og både brannvesenet og kystvakten er involvert.

– Båter, helikoptre og katastrofeapparatet blir koordinert av Baltimore brannvesen, skriver blålysblogger Dave Statter på X.

Guvernøren i Maryland, Wes Moore, erklærte unntakstilstand i delstaten etter brokollapsen.

Dramatiske opptak viser øyeblikket fartøyet pløyde inn i Francis Scott Key Bridge, og sendte den kolossale stålkonstruksjonen ned i Patapsco-elven. Videoen er hentet fra X. Du trenger javascript for å se video. Dramatiske opptak viser øyeblikket fartøyet pløyde inn i Francis Scott Key Bridge, og sendte den kolossale stålkonstruksjonen ned i Patapsco-elven. Videoen er hentet fra X.

Fox Baltimore skriver at det kom meldinger rundt klokken 01.30 tirsdag om at et stort fartøy tok fyr før det krasjet inn i Francis Scott Key Bridge, og fikk flere kjøretøy til å falle i vannet nedenfor.

Nattarbeid på broen

Flere amerikanske medier melder at det pågikk nattlige byggearbeider på broen da skipet smalt inn den gigantiske stålkonstruksjonen.

FBI og offiserer fra Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives (ATF), er nå på stedet og hjelper lokale myndigheter med etterforskningen, melder BBC.

Broen, som lokalt blir kalt Key Bridge, var 2632 meter lang og var den lengste broen i Baltimore-området. Med et hovedspenn på 366 meter, var den blant verdens lengste sammenhengende fagverksbruer.

Francis Scott Key Bridge er blant verdens lengste sammenhengende fagverksbruer. Dette bildet er fra 2018. Foto: AFP

Firefeltsbroen strekte seg over Patapsco-elven og fungerte som den ytterste kryssingen av Baltimore havn, og var en viktig forbindelse mellom Interstate-695, eller Baltimore Beltway.

Broen, som er oppkalt etter mannen bak USAs nasjonalsang, krysses av rundt 11,5 millioner biler årlig.

Ifølge veivesenet i delstaten Maryland (MDTA) er alle kjørefelt i begge retninger stengt.

Alle på skipet gjort rede for

Det aktuelle skipet skal være det Singapore-registrerte containerskipet «Dali», på vei til Colombo på Sri Lanka, ifølge MarineTraffic.

Bilder fra den dramatiske hendelsen viser containerskipet Dali etter at det smalt inn i broen. Foto: Reuters

Alle besetningsmedlem om bord på skipet, inkludert to loser, er gjort rede for og er uskadet, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Selv om den eksakte årsaken til hendelsen ennå ikke er fast bestemt, har «Dali» nå mobilisert sin kvalifiserte responstjeneste for individuelle hendelser, sa Synergy Marine Group om dets Singapore-flaggede containerskip tirsdag.

Største havn for spesialisert last

Helen Delich Bentley Port of Baltimore er den største havnen i USA for spesialisert last, spesifikt for hjullast som lastebiler og tilhengere.

Det er anslått at rundt 800.000 lastebiler passerte havnen i 2023, og flyttet rekordhøye 1,3 millioner tonn importert last.

Data fra MarineTraffic, en skipssporingsplattform, viser tirsdag mye overbelastning i området rundt broen, med økt trafikk av ankrede fartøy lenger sør, mellom byen Annapolis og Kent Island.