Bring-sjåfører skal kjøre til Norge på polske lønninger

– Vi skal etablere en egen avdeling i Polen, som skal frakte varer fra Polen til Skandinavia, sier pressesjef i Posten, John Ekchoff.

Fra før av har Bring Trucking 300 lastebiler som kjører ut fra hovedbasen i Slovakia, ofte til mål i Norge, Sverige, Danmark og Finland. På internasjonale transporter har de mye lavere lønninger enn det som er vanlig i Norge.

Pressesjef John Eckhoff i Posten, som eier Bring Trucking. Foto: Posten

– Sjåførene som er ansatt i Slovakia, kjører på slovakiske betingelser og sjåfører som er ansatt i den polske avdelingen, kjører på polske vilkår, sier John Eckhoff.

Langt under norsk lønnsnivå

NRK har tidligere snakket med østeuropeiske Bring-sjåfører som forteller at de i lange perioder bor i bilen. De kjører ofte mellom for eksempel Norge og Sverige, som såkalt «internasjonal transport». På slike turer kan Bring Trucking etter dagens regler betale dem langt under det som er vanlig lønn i Norge.

De bor og spiser som regel i bilen, lever sparsommelig og sparer opp diettpengene slik at det blir litt til overs.

Noen ganger kjører de også såkalt «kabotasje». Det vil si at de etter på ha kjørt inn over grensen, kan ta noen oppdrag mellom steder internt i Norge, før de må kjøre ut av landet igjen.

– Kabotasje er det lite av for vårt selskap, men dersom det oppstår nasjonale transporter, så er det fullt mulig å ta med disse. Men da skal jo sjåførene lønnes deretter, såkalt allmenngjort minstetariff.

Slovakiske lastebiler fra Bring er ofte på turer til Norge, og mellom Norge og Sverige. Da kjører de på lønninger som er langt lavere enn det som er vanlig i Norge. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Nærmere Skandinavia

Nå starter altså Bring opp en ny avdeling med lastebiler mye nærmere Norge og Skandinavia. Den blir liggende i den polske havnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stort nærmere Skandinavia uten å være i Skandinavia er det vanskelig å komme.

– Det er klart at geografisk nærhet er viktig, men for oss er det viktigste at godset oppstår i Polen og at vi ønsker å frakte det til Skandinavia.

– Hvorfor kan dere ikke bruke norske sjåfører til den jobben?

– Vi har etablert Bring Trucking for å konkurrere i internasjonale transporter. Og hvis du skal konkurrere med internasjonale selskaper på internasjonale transporter, så må du gjøre det i land som har lavere enn kostnader enn vi har i Norge, sier Eckhoff.

– Burde satset på norske arbeidsplasser

Yrkestrafikkforbundet, som organiserer lastebilsjåfører i Norge, reagerer sterkt.

– Jeg hadde forventet at et norsk, heleid statlig selskap heller satset på norske arbeidsplasser, sier generalsekretær Trond Jensrud.

Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet. Foto: Yrkestrafikkforbundet

Han hevder at selskaper som opererer fra østeuropeiske land og som kjører primært i Nord-Europa, gjør det først og fremst for å kunne betale mindre enn de nordeuropeiske selskapene gjør.

– Regjeringen har jo jobbet mye for å få vedtatt gode regler for dette gjennom EUs mobilitetspakker. Det hadde jeg håpet at regjeringen tenker på også når de utøver sitt eierskap, sier Jensrud.

Ifølge pressesjefen i Posten, starter Bring Truckings polske avdeling opp i det små, med fem lastebiler. Men det kan bli flere.

– Vi ønsker å dekke kundenes behov, og da må vi se hva framtiden bringer, sier Eckhoff.