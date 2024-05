Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Lange ventelister for hjertekirurgi ved Oslo Universitetssykehus har ført til at 80 pasienter har blitt sendt til Trondheim og Bergen for operasjoner.

Tillitsvalgte for leger og sykepleiere uttrykker bekymring for pasientsikkerheten mens de venter på operasjon.

Pasienter som har blitt sendt til andre byer for operasjon rapporterer om ekstra belastning og usikkerhet knyttet til reisen og organiseringen av oppholdet.

Ledelsen ved Oslo Universitetssykehus hevder at ventelistene har vært i positiv utvikling siden oktober i fjor og at pasientene som sendes til andre byer får høyeste prioritet.

Det stilles spørsmål ved ressursbruken og miljøpåvirkningen knyttet til å sende pasienter til andre byer for operasjon. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

187 hjertepasienter står i kø for hjertekirurgi på Oslo universitetssykehus.

For å minske ventelista har 80 pasienter derfor blitt sendt til Bergen og Trondheim for hjerteoperasjoner.

Både overleger og sykepleiere frykter for pasientenes helse og at folk skal dø mens de venter.

Moen fikk operert inn en mekanisk hjerteklaff som skal få han i bedre form enn han var før operasjonen.

Anders Narverud Moen viser fram operasjonssåret etter hjerteoperasjonen på St. Olavs hospital i Trondheim 6. mars.

Der fikk han operert inn en mekanisk hjerteklaff som skal få han i bedre form enn han var før operasjonen.

– Det var veldig bra i Trondheim. Jeg blei godt ivaretatt av flinke folk. Men det var jo litt balete, litt strevsomt kan du si. For jeg måtte jo organisere masse med fly og hotell sjøl, sier han.

– Alltid en fare for at man dør

45- åringen er egentlig pasient på Oslo universitetssykehus, men der er det 187 hjertepasienter i kø og gjennomsnittlig ventetid på 78 dager.

Anbefalt ventetid er 30. Derfor har OUS måttet starte luftbro å sende 80 hjertepasienter som må ha kirurgi til Trondheim og Bergen.

Tillitsvalgte for sjukepleierne og overlegene frykter for hjertepasientenes sikkerhet.

– Med alvorlig hjertesykdom så er det alltid en fare for at man dør. Så er jo spørsmålet om denne ventetiden gjør at flere dør, sier Erik Høiskar. Han er tillitsvalgt for overlegene på OUS.



Stine Molvær Torstensen er tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på thoraxkirurgisk avdeling på OUS. Hun sier at sykepleiernes viktigste oppgave er å være bekymret for pasientsikkerheten.

– Vi deler bekymringen for de økte ventelistene, sier Molvær Torstensen.

Erik Høiskar, er tillitsvalgt for overlegene på OUS og han frykter for pasientenes sikkerhet. Foto: Jenny Dahl Bakken

Reiste langt for livsnødvendig operasjon

Anders Narverud Moen har en medfødt hjertefeil. Da han fikk valget om å dra til Trondheim eller vente i flere måneder på OUS, valgte han å dra.

– Men du har jo nok å tenke på sjøl i denne situasjonen. Så det er en usikkerhet som det skaper å måtte reise langt unna for å få en livsnødvendig operasjon, sier han.

Han forklarer at reisen var en ekstra belastning.

Narverud Moen forteller også at familien var svært bekymra fordi de ikke kunne reise helt til Trondheim på besøk og også følte på stor usikkerhet for hjerteoperasjonen hans.

Her er Anders Narverud Moen på veg hjem fra Trondheim etter hjerteoperasjonen.

Ledelsen ved hjertekirurgisk avdeling på OUS svarer skriftlig at køen og ventetida har vært i positiv utvikling siden oktober i fjor. Og at disse pasientene får høyeste prioritert.



Anders Narverud Moen er fortsatt sjukemeldt. Foreløpig til ut mai, men legen hans har signalisert at han også må regne med sjukemelding i juni også.

To ganger i uka er han på opptrening på sykehuset i Moss og følges tett opp.

Stiller spørsmål til ressursbruken

Han er glad for at operasjonen i Trondheim gikk bra. Men stiller seg noen spørsmål om ressursbruken på hjemturen. For etter operasjonen var eneste alternative reisemåte hjem til Østlandet, ambulansefly.

– Det var to piloter og to sjukepleiere på hjemturen. Et ambulansefly fly opp og med en pasient tilbake igjen fordi man har kø i Oslo. Lurer på hva det kosta, sier Anders Narverud Moen.

– Dessuten er det jo et miljøspørsmål.

– Når 80 pasienter er sendt med «luftbro» til Trondheim og Bergen, så blir det 160 flyturer. Hva koster det OUS?

Klinikkleder ved hjertekirurgisk avdeling på OUS, Bjørn Bendz, svarer i en e-post til NRK:

– Tilbudet om operasjon andre steder er frivillig og vil avta/avvikles ettersom ventelister/ventetider i OUS faller kontinuerlig. Ikke alle tar fly og OUS betaler kun for pasientene som tilhører «Ullevål-sektor». Det er en populasjon på ca. 200.000 og utgjør altså en liten andel av Helse Sør-Øst.