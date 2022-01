Breivik i retten med naziplakater – sier han tar avstand fra vold

Klokken 09.58 ble Breivik ført inn i det provisoriske rettslokalet i Skien fengsel. Som tidligere hadde han på seg mørk dress, men denne gangen hadde han festet lapper med tekst både på dressen og en veske han bar inn i fengselets gymsal.

Han ber seg prøveløslatt, siden minstetiden på forvaringsstraffen er over.

Spørsmålet retten må ta stilling til er om mannen som drepte 77 mennesker 22. juli 2011, fortsatt er så farlig at samfunnet trenger ekstra beskyttelse mot ham.

Før Breivik fant fram til plassen sin i lokalet stilte han seg bredbent foran pressen og holdt fram en plakat med teksten: «Stop your genocide against our white nation» (Stopp folkemordet deres av vår hvite nasjon).

Dette er en kjent konsirasjonsteori i høyreekstreme miljøer.

Han kom med flere nazihilsener, også direkte rettet mot dommeren.

Breivik sier han tar avstand fra vold

Da Breivik startet sin forklaring, sa han at han tar avstand fra all vold og terror.

– Jeg ber om forståelse for det, at man kan være nazist uten å være militant. Jeg tar i dag sterk avstand fra vold og terror samt objektivene i manifestet. Jeg gir dere herved mitt æresord på at dette er bak meg for all tid, sa Breivik.

Han forklarte at han enten vil kjempe for sivil «kreativitet i den nordiske motstandsbevegelse de neste 50 årene» eller starte sin egen ikke-militante nasjonalistbevegelse i Europa.

– Om retten krever at jeg sier fra meg politikk er jeg villig til å gjøre det. Jeg er villig til å gjøre alt retten krever, sa Breivik.

Han hevder imidlertid at personen Breivik er død.

– Jeg hører at jeg de siste ti årene har blitt referert til som en privatperson. Det som ytre høyre og jeg selv anser er at individet Breivik døde i 2009 da jeg ble medlem i en organisasjon som heter Blood & Honour. Vi mener at ifølge Genève-konvensjonen skal alle i ytre høyre behandles som krigsfanger, sa Breivik.

Han hevder han var hjernevasket for ti år siden. Dommeren spør underveis om Breivik snakker om fortiden sin eller om hva han mener i dag. Dette er litt uklart.

VIDEO: Anders Behring Breivik omtaler seg i dag som nazist, og hevder i retten at han tar avstand fra den han var. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Anders Behring Breivik omtaler seg i dag som nazist, og hevder i retten at han tar avstand fra den han var.

Breivik kom med trussel

Breivik snakker inngående om hvit makt. Han er veldig opptatt av definisjoner på ulike høyreekstreme personer og grupper.

Etter en times tid, sa dommeren:

– Nå har du fortalt om hvem du har vært, og det har du gjort i 12 punkter.

– Hvor lenge kan jeg fortsette? spurte Breivik.

– Jeg synes vi har vært tålmodige. Det vi er mest interessere i er hvem du er nå? svarte dommeren.

Breivik sa han skulle være rask, og startet å snakke om sine forretningsplaner og hvor han ville bo.

Avslutningsvis understreket han igjen at han i dag tar sterkt avstand fra vold og terror.

– Det betyr ikke at jeg ikke vil bruke resten av livet på å tjene hvit makt-bevegelsen, enten fra fengsel eller ikke fra fengsel, sa han.

Breivik påsto at han snakker på vegne av 200 hvite nasjoner, som mener det føres et folkemord mot dem. Han sier det kan bli et ritual for Norge at han er i denne saken hvert tredje år, og at det ville vært en katastrofe.

– Fengsel for meg er ikke straff, straffen for meg starter først etter prøveløslatelse. Jeg tilgir dere om dere tilgir meg. Ytre høyre vil ikke vise dere nåde i fremtiden, om dere ikke viser ytre høyre nåde, sa han.

SPURT OM NAZIHILSEN: Anders Behring Breiviks forsvarer Øystein Storrvik. Du trenger javascript for å se video. SPURT OM NAZIHILSEN: Anders Behring Breiviks forsvarer Øystein Storrvik.

Forsvarer spurt om Breiviks hilsen

I pausen ble forsvarer Øystein Storrvik spurt om Breivik bruker denne saken for å spre sin propaganda.

– Det er en rettighet han har etter norsk lov. Om han velger å si noe som er lurt eller ikke, er en annen sak, sier Storrvik.

– Hvor uheldig er det for saken at han kommer med nazihilsen?

– Det skjønner alle, at det ikke er sånn en norsk forsvarer ønsker det, sier Storrvik om sin klient.

NRK har besluttet som hovedregel å ikke vise bilder av Breiviks høyreekstreme budskap og nazihilsener. NRKs redaktører er tydelige på at NRKs dekning ikke skal bære preg av å være noen talerstol for Anders Behring Breivik. Les mer om dette her.

Viste fram nazibudskap

Breivik var tydelig opptatt av oppmerksomhet, viste flere ganger fram det han hadde skrevet og gikk fram til pressen.

Etter at han hadde vist fram teksten sin, spurte han om noen hadde spørsmål.

Da spurte en av journalisten om han angret på det han gjorde 22. juli 2011.

Breivik svarte ikke direkte, men kom med nazistiske synspunkter og et lengre politisk budskap om borgerkrig i Europa.

Da spørsmålet ble gjentatt, sa han at han skulle komme tilbake til det i saken.

Breivik omtaler seg som stortingskandidat for nazibevegelsen i Norge.

GREP INN: Dommer Dag Bjørvik stoppet Breivik. Du trenger javascript for å se video. GREP INN: Dommer Dag Bjørvik stoppet Breivik.

– Breivik, slutt med de plakatene

Dommer Dag Bjørvik har flere ganger grepet inn når massemorderen har vist fram propagandaen han hadde med seg inn i retten.

Aktor i saken, statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir, mener Breivik fortsatt er for farlig til å løslates.

AKTOR: Statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mens Karlsdottir leste opp fra 22. juli-dommen, løftet Breivik opp ett av A4-arkene han har laget til tilhørerne. Dommer Dag Bjørvik slo i bordet umiddelbart og sa:

– Breivik slutt med de plakatene. Jeg vil ikke ha sånt under aktors innledningsforedrag.

Breivik rettet seg raskt.

Terroristen ønsket også ordet senere under aktors innledning, men ble avvist av dommeren.

Da Breivik skulle forklare seg, ba dommeren ham fjerne en lapp med nazistisk propaganda Breivik hadde festet til dressen.

VIDEO: Tingrettsdommer Ina Strømstad forklarer. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Tingrettsdommer Ina Strømstad forklarer.

Svarte på om han angrer

Karlsdottir sto oppreist mens hun leste opp beskrivelsene av de mange skadde etter angrepet i regjeringskvartalet og på Utøya.

Breivik satt rett i ryggen og så stort sett rett fremfor seg, drakk av og til fra et vannglass. Dokumentmappen med et pålimt politisk budskap sto ved siden av ham, slik at det var synlig for journalistene i salen.

Karlsdottir leste opp de grufulle handlingene 22. juli 2011 som omtales i dommen.

– Det påpekes at etterlatte og pårørende sitter igjen med bunnløs sorg og at ugjerningene savner sidestykke i norsk historie, sa Karlsdottir.

Karlsdottir viste til dommen, der det står Breivik vil være en svært farlig mann også etter soning av 21 års fengsel.

Senere spurte hun Breivik om han angrer, men Breivik svarte i stedet dette:

– Jeg gjennomførte ikke 22. juli. Det er Blood and Honour som bærer hovedansvaret. Jeg bærer deler av det. Det er radikaliseringen online som bærer ansvaret. Å bli radikalisert er ikke en villet handling. Men jeg skulle ønske jeg ikke hadde litt så radikalisert at jeg ble militant, svarte Breivik.



Breivik viser til at Genevekonvensjonen har diskutert det samme, om det er staten eller soldaten som har ansvaret.



– Du er en sivil aktor og har ikke forståelse for militærlov, sa Breivik til aktor.



– Men jeg bodde i Norge på det tidspunktet og jeg var ikke i en krig, svarte aktor.

Aktor spurte flere ganger om hva Breivik tenker i dag om handlingene 22. juli 2011.

Breivik hevdet at hjertet hans hadde grått mye for dem han rammet, men presiserte at han gråter «for begge sider av kulturkrigen».

Da Karlsdottir spurte om Breivik selv anser seg som en massedrapsmann, svarte han igjen med at han anser seg som en soldat.

VISTE PÅ NY EKSTREME HOLDNINGER: Anders Behring Breivik viste ingen tegn til anger. Foto: Martin Zondag / NRK

Uenige om soningsforhold

Breivik ble i 2012 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år, som var den maksimale minstetiden en domfelt kunne ilegges da Breivik ble dømt. Breivik benyttet altså den første muligheten han hadde til å be om å bli løslatt på prøve.

22. juli-terroristen har mulighet til å begjære seg løslatt på nytt ett år etter forrige rettskraftige avgjørelse.

Dersom Breivik soner hele forvaringstiden på 21 år, kan retten forlenge forvaringen med fem år av gangen.

Breivik byttet i 2017 navn til Fjotolf Hansen.

Storrvik sier terroristen fortsatt ikke kan møte mennesker han selv ønsker, og at soningsforholdene vil være en del av saken. Aktor er uenig i dette, og mener det kun handler om et ja eller nei til prøveløslatelse.

Storrviks argument er at kriminalomsorgen skal sørge for at den dømte kan rehabiliteres.

– Det heter blant annet at den forvaringsdømte skal ha mulighet til å tilpasse seg et liv i frihet, uavhengig av realismen i dette, sier Storrvik.