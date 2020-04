Børsene legger koronakrisen bak seg: – For optimistisk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Markedene virker nok litt for optimistiske, og det er nok en fare for at dette er starten på en større nedgang som typisk varer i tre-fire-fem år før vi er tilbake på inntjeningstoppen fra før nedturen.

Det sier Robert Næss, som er investeringsdirektør i Nordea Investment Management. Han viser til at børsoppgangen kommer til tross for få klare svar om når økonomien vil riste av seg effektene fra koronaviruset.

Hvis økonomien blir litt svakere enn ventet og det tar litt lengre tid å få åpnet opp økonomien enn ventet, så har neppe markedene tatt høyde for det, sier Paul Harper, som er aksjestrateg i DNB Markets.

– Jeg tror man egentlig ikke har priset inn noe særlig nedsiderisiko. Så vi er litt bekymret for at markedene kanskje har vært en litt for optimistiske.

Hovedindeksen på Oslo Børs 2015 2016 2017 2018 2019 2020 400 500 600 700 800 900 1000 POENG

– Ganske dramatiske tall

De neste ukene legger børsselskapene frem tall for første kvartal, noe som gir de første håndfaste svarene på hvordan korona har rammet dem. Harper sier at det blir spennende å se disse tallene, men at de ikke nødvendigvis blir de viktigste.

– Alle har fått med seg at slutten av første kvartal var ganske vanskelig, men det som er fremdeles er vanskelig å vite, er hvor stort fallet kommer til å bli i andre kvartal, sier han.

Kvartalsresultat for de største selskapene på Oslo Børs Ekspandér faktaboks Equinor: 7. mai

Telenor: 28. april

DNB: 30. april

Orkla: 5. mai

Næss sier at de flinkeste analytikerne, både globalt og i Norge, tror inntjeningen for selskapene vil falle med 40 prosent. Mange aksjer som avhenger av oljeprisen, som har falt kraftig, og stigningene i verdensøkonomien, gjør at Oslo Børs treffes ekstra hardt.

– Jeg tror bedriftene samlet sett går med underskudd i Norge, så det er ganske dramatiske tall vi ser.

– Tok rundt fem år

Fra å være et virus som stort sett rammet kinesisk økonomi, har lysbryteren gått av for verdensøkonomien. At børsene stiger samtidig som økonomien ligger nede, er vanlig, forklarer Næss. Det som blir viktig fremover er om gjeninnhentingen blir like rask som markedene venter, sier han.

VIKTIG: Det som blir viktig for finansmarkedene, er hvor rask gjeninnhentingen blir, sier Robert Næss, som er investeringsdirektør i Nordea Investment Management. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Hvis økonomien er noenlunde på plass i 2021, slik at vi reiser like mye som før, vi handler like mye biler som før, vi handler like mye luksusvarer som før, så har markedene allerede nå begynt å slappe av, for da har børsene falt nok.

Næss sier at fallene i aksjemarkedene tilsier at ett års inntjening skal være borte.

– Men klart, hvis dette egentlig medfører at du kommer inn i en tradisjonell økonomisk nedgang, så har vi sett etter andre nedganger, som finanskrisen og IT-krasjen, at det tok rundt fem år før inntjeningen var tilbake igjen på nivået før krasjene.

Massive støttepakker

Sjefstrateg i Danske Bank, Christian Lie, sier at børsoppgangen er et resultat av bedre kontroll på smittespredningen, og at flere land ser på måter å gradvis gjenåpne økonomien.

– Det betyr at den økonomiske aktiviteten fremover trolig blir noe mindre svak enn den har vært i mars og april. I tillegg har det vært ekstreme stimulanser fra myndigheter og sentralbanker, på 14-15.000 milliarder dollar til sammen i verden, som enten er planlagt eller allerede tilført økonomien.

Oppgangen vi har sett på aksjemarkedene er skjør, fordi ingen vet hvor lenge økonomien kommer til å være svekket, mener Lie.

– Det er priset inn en ganske rask rekyl i økonomien. Hvis vi ser på amerikanske aksjer så prises de til 21 ganger forventet inntjening de neste 12 månedene. Det er den høyeste prisingen av amerikanske aksjer siden 2001.