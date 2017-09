– Regjeringspartiene slipper unna mens Arbeiderpartiet straffes

Etter hvert som resultatene fra distriktskommunene i Nordland kommer inn, gjentar det samme mønsteret seg: Arbeiderpartiet faller, mens Senterpartiet «stjeler» velgere og fosser fram. KrF og Venstre går litt tilbake, mens regjeringspartiene holder mer eller mindre stand.

– Det ser ut som at Ap får mye av skylda for det som har gått galt når det gjelder forholdet til distriktene i Norge. Det er ganske spesielt, sier politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve.

Hans kollega i NRK Nordland, Eivind Undrum Jacobsen, peker på at regjeringspartiene og Arbeiderpartiet har vært helt eller delvis på samme side i flere saker. Som forsvarsforliket, diskusjonen rundt kommunesammenslåing og oljespørsmålet i Lofoten.

Og det er Arbeiderpartiet som straffes av velgerne, påpeker kommentatorene.

– Du kan si at Arbeiderpartiet har klistret seg opp til regjeringa på en del saker på Stortinget, og blir massivt straffet av velgerne. Mens regjeringspartiene slipper fri, sier Undrum Jacobsen.

Partioppslutning i Nordland Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 RESULTAT 95,2 % opptalt R Rødt 2,9 + 1,2 SV Sosialistisk Venstreparti 6,9 + 1,7 AP Arbeiderpartiet 26,1 −9,0 SP Senterpartiet 18,6 + 11,7 MDG Miljøpartiet De Grønne 2,1 + 0,1 KRF Kristelig Folkeparti 2,4 −1,2 V Venstre 2,6 −1,1 H Høyre 20,3 −0,9 FRP Fremskrittspartiet 16,6 −2,2 ANDRE Andre 1,6 + 0,3

Historisk dårlig resultat?

Kommentatorene peker på at historisk sett har Arbeiderpartiet aldri hatt færre enn tre mandater på Stortinget. Den gang Nordland hadde 12 mandater var Ap oppe i syv på det meste.

Ved 23.30-tiden ligger Ap an til å halvere sin stortingsgruppe, og få inn to. Samtidig ligger Sp an til å vinne ett nytt mandat i Nordland, og få inn like mange.

Stein Sneve ser tilbake på valget i 2009, hvor det noen måneder før valget lå an til at den rødgrønne regjeringa ville bli kastet.

– Så kom finanskrisen, og måten man taklet den på gjorde at man fikk fornyet tillit. Det kan hende at den jobben som denne regjeringa har gjort med tanke på oljeprisfallet blir belønnet av velgerne – som i alle fall ikke kjenner seg igjen i Ap sin beskrivelse av at alt går til helvete i dette landet.

Mandatfordeling i Nordland Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 RESULTAT 95,2 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt 0 Ingen endring siden 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 1 1 opp fra 2013 AP Arbeiderpartiet −2 2 ned fra 2013 SP Senterpartiet + 1 1 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti 0 Ingen endring siden 2013 V Venstre 0 Ingen endring siden 2013 H Høyre 0 Ingen endring siden 2013 FRP Fremskrittspartiet 0 Ingen endring siden 2013

Slåss om tredjemandatet

– Har dere klistret dere for tett på regjeringa, Eirik Sivertsen?

– I Ap er vi opptatt av å være med å være med å ta ansvar for flere arbeidsplasser, satse på skolen og et bedre helsetilbud. Da betyr det at vi har vært med på noen forlik, og tatt de vanskelige avgjørelsene. Ikke bare drevet hemningsløs opposisjonspolitikk.

– Det kler ikke Ap som stort parti med tillit fra mange mennesker å gjøre det på en annen måte, sier Sivertsen, som medgir at han gjerne skulle sett en bedre prognose.

– Det kan være at Sp har truffet en viktig nerve hos folk, men jeg er trygg på at vi har god politikk og vi må diskutere hvordan vi skal få den enda bedre framover, sier Sivertsen, som påpeker at det enda er mange stemmer som skal telles.