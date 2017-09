Prognosen er klar: Arbeiderpartiet går kraftig tilbake

64,2 prosent av stemmene er talt opp i Finnmark. Prognosene viser at Arbeiderpartiet er det største partiet i fylket med en oppslutning på 32 prosent. Likevel går partiet kraftig tilbake, med en nedgang på 7,8 prosentpoeng fra valget i 2013.

– Vi skulle gjerne sett sterkere tall. men det er fortsatt tidlig på kvelden, sier førstekandidat for Arbeiderpartiet i Finnmark, Runar Sjåstad.

– Hva har dere gjort feil når dere går så kraftig tilbake?

– Jeg begynner ikke å evaluere når så få stemmer er talt opp. Natten er fortsatt ung, og jeg tror og håper fortsatt at det vil gå vår vei, sier han.

Like dårlig valg som i 2001

– Arbeiderpartiet ser ut til å nærme seg sitt veldig dårlige valg i 2001. Prognosen viser det seg at de ikke gjør noe godt valg for å si det forsiktig, sier statsviter ved Norges arktiske universitet, Eva Josefsen.

Prognosene viser at Arbeiderpartiet går særlig tilbake i Alta kommune. Med 16,1 prosent oppslutning går paritet tilbake med hele 16,4 prosentpoeng.

– Sykehusdebatten kan slå ut her, det viser at de går mye ned, sier Josefsen.

I motsetning til Arbeiderpartiet går Frp kraftig opp med hele 11,7 prosentpoeng i kommunen, og 2,1 prosentpoeng opp i fylket.

– Jeg syntes det viser interessante tall. Det ser ut til at de kommer til å gjøre et like godt valg som de gjorde i 2009, sier statsviteren.

Har sykehussaken avgjort i Alta?

Ap gjør det også spesielt dårlig i Alta, som nesten er ferdig opptelt. Der har en tredjedel av Altas befolkning stemt Frp.

– Det viser at man ikke ønsker et regjeringsskifte, sier Sjåstad.

Han mener dette også viser at man i Alta er misfornøyd med det Arbeiderpartier har prestert.

– Jeg er ikke bekvem med det.

– Er det noen tvil om hvilken sak som er årsaken?

– For min del må det være flere saker. Jeg kan ikke tro det er sykehus-saken alene. Jeg vil tro det er flere saker som slår negativt ut.

– Men har du tatt inn over deg sprengkraften i sykehusstriden?

– Ja, det har jeg. Vi kan ikke endre politikken over natten. Vi er tydelige på det vi ønsker å bygge opp, og jeg synes det er merkelig når et samlet storting allerede har bestemt sykehusstrukturen enstemmig, sier han til NRK.