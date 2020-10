Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det blir tungt å flytte hjem igjen, jeg liker meg på jobben, sier Jeff Williams.

I går morges sykla han for siste gang på en stund de fem kilometerne fra boligen på Hovseter til arbeidsplassen i Forskningsparken i Oslo.

Hjemmekontor påbudt i Oslo

Koronasmitten gjør at det i hovedstaden fra i dag av er påbud om hjemmekontor for alle som har praktisk mulighet til det. I Bergen anbefaler kommunen hjemmekontor for alle som kan.

Også Jeff Williams er pålagt hjemmekontor fra i dag. IT-ingeniøren, som opprinnelig er fra Australia, sier han kommer til å savne kollegene i oppstartsbedriften han arbeider i.

– Selvfølgelig kan vi ha kontakt på nettet, men det er ikke helt det samme som å møtes fysisk og diskutere idéer og kanskje tegne på tavla, sier han.

Også fra mars til mai i år jobba han hjemmefra.

– Da jeg ikke kunne sykle til jobb, hendte det jeg la inn en joggetur på slutten av dagen, sier han.

– Jeg liker det skillet sykkelturen lager mellom hjemme og jobben, sier Jeff Williams. Det får han ikke på en stund nå. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Det går overraskende bra

– Det går overraskende bra med folk på hjemmekontor, sier forsker Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt.

Sammen med Alice Ciccone og Katrine Karlsen har han spurt drøyt 2000 arbeidstakere som har eller har hatt hjemmekontor under koronaen.

70 prosent av dem svarer at det går «svært bra» eller «ganske bra» å arbeide hjemmefra.

Forskerne ved Transportøkonomisk institutt er spesielt opptatt av hvordan jobbreisen eller fraværet av jobbreise påvirker de spurte.

– Særlig er vi opptatt av betydningen av ulike transportmidler. Om de som har en aktiv transport, altså sykler eller går, har bedre humør og er mer «fremme på tåballene» enn de som kjører bil eller reiser kollektivt, sier Fyhri.

Syklister og fotgjengere savner jobbreisen mest

Ifølge Aslak Fyhri ser teorien ut til å stemme. For de har også spurt hvordan arbeidstakerne opplever jobbreisen sin når de faktisk reiser til jobben.

– De som sykler eller går har hatt en bedre reiseopplevelse, de er i bedre humør og er mer produktive, slik de selv sier det, sier Fyhri.

Forsker Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

De er også de som savner jobbreisen mest når de har hjemmekontor. Deretter kommer de som reiser kollektivt, mens de som kjører bil savner turene til jobben aller minst. Dette stemmer også med funnene i en nederlandsk studie som ble publisert i vår.

– De som sykler eller går bruker nok mindre tid på reisen. Men de har også større frihet, de får frisk luft og mosjon. Bilistene bruker ofte mer tid, de må kanskje stå i kø eller lete etter parkeringsplass.

– Klarner sinnet

Også Jeff Williams setter pris på de daglige sykkelturene til og fra jobb, som det nå ikke blir noe av framover.

– Jeg synes det er veldig fint med det skillet, det klarner sinnet litt og så er jeg klar enten for arbeidsdagen eller å komme hjem igjen, sier han.

Fra i dag arbeider han på gjesterommet og er spent på hvor lenge det skal være sånn.

– Håper det blir kortvarig, men det ser ikke bra ut nå, sier han.