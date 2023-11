Bjørnar Moxnes tatt for fem tyverier på matbutikk

Til VG sier Rødts stortingsrepresentant og tidligere leder Bjørnar Moxnes at han har hatt noen vanskelige år personlig, og at det har gitt utslag i selvdestruktiv adferd.

I forrige uke mottok politiet en anmeldelse mot Moxnes for fem butikktyverier. Disse fant sted i oktober og november.

Videre skriver avisen at det skal være snakk om små beløp hver gang, under 500 kroner.

På sin egen Facebook-side skriver den tidligere Rødt-lederen at han er lei seg for at han «har skuffet mange og at dette kommer i veien for det viktige arbeidet Rødt gjør.»

Moxnes mottok et forelegg på 15.000 kroner for fem overtredelser av straffeloven § 321 (tyveri), og har godtatt dette. Det sier politiadvokat Maria Helene Husebye Fossen til VG.

Det var i sommer det ble kjent at den tidligere Rødt-lederen ble tatt for solbrilletyveri på Gardermoen.

Moxnes ble sykemeldt etter saken i sommer, og dagen før sykemeldingen etter planen skulle gå ut, trakk han seg som partileder.

Veldig preget

VG skriver at de har gjennomført intervjuet med Moxnes over video, og at Moxnes er så preget at han ikke er i stand til å møtes fysisk.

Fredag var Moxnes inne til politiavhør.

Til VG sier Moxnes at han som politiker er blitt god til å holde maska.

– Jeg har heller ikke vært god på å fortelle de nær meg hvordan jeg egentlig har det.

Han sier videre at det er vanskelig å innrømme for seg selv og andre at han har et psykisk helseproblem, men at han skal gjøre noe med det, og at han får hjelp.

– En alvorlig sak

– Dette er en alvorlig sak. Det er viktig at han nå har fortalt åpent og ærlig om dette, og ber om den hjelpen han trenger, skriver Rødt-leder Marie Sneve Martinussen i en e-post til NRK.

Rødt-lederen skriver videre at hun forstår at Moxnes har hatt det tungt og vanskelig, og at det er vondt å høre.

ALVORLIG: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier at saken er alvorlig, men at partiet vil gjøre det de kan for å støtte Moxnes. Foto: Emilie Holtet / NTB

– Jeg er glad for at han nå har klart å dele dette og at han skal ta tak i problemene. Vi vil gi han den støtten han trenger fra oss for å få det til, skriver Martinussen videre.

På X (tidligere Twitter) skriver bystyrerepresentant for MDG i Oslo, Eivind Trædal, at det er bra at Moxnes får hjelp med problemene sine.

– Psykisk uhelse kan ramme oss alle, og få mange negative utslag både for oss selv og dem rundt oss. En trist sak, skriver Trædal.

Ifølge VG er Moxnes blitt sykemeldt frem til 27. november.