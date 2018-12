Bistandstopp konkurs: Skylder 27 millioner kroner

I oktober ble Stavangermannen Loai Deeb dømt til fire og et halvt års fengsel for grovt underslag. Saken er anket.

Nå er den tidligere bistandstoppen også slått personlig konkurs. Kjennelsen om åpning av konkurs er anket til lagmannsretten.

En gjennomgang bostyrer har gjort av kravene mot ham, viser at Loai Deeb skylder 27 millioner kroner.

– Det er et uvanlig høyt beløp for en privatperson, sier advokat Hogne Skjerpe til NRK. Skjerpe er oppnevnt som bostyrer for konkursboet.

Loai Deeb var president i menneskerettighetsorganisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD). Hovedkontoret lå i Stavanger, og organisasjonen opplevde på kort tid en eventyrlig vekst.

Fra dette kontorbygget i Stavanger ble den verdensomspennende organisasjonen drevet. GNRD var ukjent for de fleste, men fikk likevel milliondonasjoner fra givere i De forente arabiske emirater. Foto: NRK

Ukjente givere i Midtøsten har stått bak finansieringen av GNRD, som ble ledet av norskpalestineren Deeb.

Han gikk fra å leve av småjobber til å bli en av de aller best lønnede bistandstoppene i Norge.

Men skattemyndighetene mener Deeb i årene 2013 til 2015 fikk store overføringer fra GNRD uten å skatte det han skulle. De har sendt et skattekrav på over 17 millioner kroner til Loai Deeb, som Deeb bestrider. Saken er til behandling i skatteklagenemnda.

Skatteoppkreveren begjærte likevel Deeb konkurs.

På pengejakt

Nå er bostyreren på pengejakt. Han skal blant annet vurdere om Deeb har overført verdier til nære familiemedlemmer, som egentlig tilhører Deeb selv.

i 2016 fikk to av hans barn halvparten av boligen til Deeb, som ble kjøpt for i overkant av 5,5 millioner kroner

Loai Deeb disponerer kontoer med rundt 4,3 millioner kroner på, som er registrert i barnas navn

– Jeg må vurdere om verdiene reelt sett tilhører Deeb selv, og om dette skal tilbakeføres til boet, sier bostyrer Skjerpe.

Er det aktuelt å se i utlandet etter verdier?

– Bostyres oppgave er å avdekke alle verdier som debitor eier. Det er ikke avgrenset til Norge, svarer Skjerpe.

Skattemyndighetene og konkursboet etter organisasjonen GNRD har tatt beslag i flere av Loai Deebs verdier.

Loai Deebs advokat, Erik Torall, ønsker ikke å kommentere saken. Årsaken er at konkursen er anket.