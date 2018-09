Økokrims razziatabbe: Ransaket ikke bistandstoppens gamle kontor

I Stavanger tingrett står den tidligere bistandstoppen Loai Deeb tiltalt for blant annet underslag, hvitvasking og dokumentforfalskning. Den norske statsborgeren ledet den da verdensomspennende organisasjonen GNRD, som hadde hovedkontor i Stavanger.

Den tidligere presidenten i GNRD, Loai Deeb, er blant annet tiltalt for å ha gamblet med pengene til organisasjonen han ledet. Deeb har erklært seg ikke skyldig i alle tiltalepunkt. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bevisene i saken er blant annet basert på dokumenter og filer beslaglagt etter ransakingen av GNRDs kontorer og Loai Deebs hjem i mai 2015.

Men i dag kan NRK fortelle at politiet gikk glipp av det gamle kontoret til GNRD, da de ransaket lokalene til organisasjonen i Stavanger.

Det gamle kontoret lå i samme bygg, men i en annen etasje. Det hadde også en annen inngang enn hovedkontoret.

Det var den 27. mai 2015 at Økokrim slo til mot GNRDs lokaler i bydelen Hillevåg for første gang. Ansatte som var til stede under razziaen, antar at så mange som 30 politifolk finkjemmet lokalene til menneskerettighetsorganisasjonen. Razziaen resulterte i store beslag av dokumenter og datautstyr.

Etter fire måneder oppdaget Økokrim feilen: De hadde oversett det tidligere kontoret til GNRD, som på det tidspunktet ble brukt som lager.

Dermed måtte Økokrim gå til Stavanger tingrett for å få en ny ransakelsesordre for «alle lagringsplasser» som GNRD disponerte. 6. oktober kom Økokrim tilbake til GNRDs lokaler.

Her ligger kontoret som politiet ikke fant første gang de ransaket lokalene til Global Network for Rights and Development. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Deeb: – Jeg fortalte politiet om kontoret

Den tiltalte Loai Deeb forteller til NRK at gamle dokumenter og datamaskiner ble lagret på kontoret som politiet overså. Deeb sier at han selv gjorde politiet oppmerksom på at det fantes et kontor de ikke hadde ransaket.

– Politiet viste meg tegningene av huset mitt og lokalene til GNRD. Jeg fortalte dem at det fantes et annet GNRD-kontor på baksiden av bygget som vi brukte som lager, sier Deeb til NRK.

– Hva synes du om at politiet ikke fant kontoret før etter fire måneder?

– Det er et bevis på at de ikke hadde noe informasjon om stedet de ønsket å undersøke. Det virket som om de hadde veldig dårlig tid, sier Deeb.

– Fjernet du noe fra kontoret?

– Nei, ingenting, svarer Deeb.

Aktor og statsadvokat i Økokrim, Joakim Ziesler Berge, bekrefter overfor NRK at Økokrim måtte tilbake til GNRDs lokaler for å foreta en ny ransaking. Berge sier til NRK at Økokrim ikke var klar over at GNRD hadde et gammelt kontor i samme bygg.

– Men det er helt normalt at man gjennomfører flere ransakinger, sier Berge til NRK.

– Hvorfor tok det så lang såpass lang tid før dere kom til det andre kontoret?

– Det er avhengig av når man finner grunnlaget og når man finner nye sporsteder.

– Frykter dere at bevis har blitt borte siden det tok så lang tid?

– Det er ikke slik at man sitter og venter. Man avdekker ting, og så ser man om man bør innhente bevis andre steder, sier Berge.

Ransakelsesordren gjaldt også en tidligere ansatt i GNRD, hans hjemsted, kontor og altså alle lagringsplassene GNRD disponerte. Beslag knyttet til den tidligere ansatte har blitt brukt som bevis i retten.

Aktor Joakim Ziesler Berge (i hvit skjorte) er statsadvokat i Økokrim og fører saken mot Loai Deeb i Stavanger tingrett. Foto: Christine Svendsen / NRK

Høy temperatur i retten

På tidspunktet for ransakingene, var både organisasjonen og Deeb siktet for hvitvasking av store beløp.

Over 114 millioner kroner hadde strømmet inn fra kilder i De forente arabiske emirater i løpet av ett par år. Siktelsen mot GNRD ble imidlertid frafalt, og nå er det kun Loai Deeb som er tiltalt i straffesaken.

Det er satt av to uker til saken i Stavanger tingrett. Der har temperaturen tidvis vært høy.

Loai Deeb har flere ganger anklaget Økokrim for å fabrikkere bevis mot ham. Tirsdag mente Loai Deeb at Økokrim hadde endret på uttalelser Deeb ga i avhør. Det førte til at dommeren ba Deeb om å «prøve å beholde roen».

Onsdag avsluttet Deeb sin forklaring. Han risikerer inntil 12 års fengsel hvis han blir dømt etter tiltalen, men nekter straffskyld for alle punkter.