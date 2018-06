Bifile føler seg usynliggjort: – De sier det ikke går an å være bifil

Lørdag arrangeres pride-paraden i Oslo, og alle som ønsker et fargerikt fellesskap er klare for å feire. Men ikke alle føler seg like velkomne på festen.

Christine Gangstad Johansen er bifil, og har følt seg usynliggjort både av det heterofile og homofile miljøet.

Christine Johansen følte seg ikke velkommen første gang hun deltok i Pride-festivalen. Foto: NRK

– Da jeg første gang skulle delta på Pride fant jeg ingen grupper eller foredrag som jeg kunne føle meg velkommen i. Det var veldig oppsiktsvekkende, sier Johansen til NRK.

Hun har opplevd at flere har vanskeligheter med å forstå hennes legning.

– Det er veldig mange som ser for seg at det kun er hetero og homo, og ikke noe mellom. De kan si at de ikke tror på det, eller at det ikke går an å være bifil, sier hun.

For første gang skal bifile få en egen plass i Pride-paraden. Johansen mener at man må være tålmodig for å få folk til å forstå den bifile legningen.

– Folk har sagt til meg at jeg bare kan velge å være hetero, fordi det gjør det enklere for alle andre. Man må være veldig direkte og si «hei, jeg er bifil».

SE VIDEO: Siden 1982 har Oslo Pride vært en årlig tradisjon, og arrangørene venter at rundt 250.00 mennesker møter opp til lørdagens parade. Hvordan har vi egentlig kommet hit? (Arkivbilder fra Skeivt arkiv og NRK)

Media bidrar til usynliggjøring

Ingvild Endestad er leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri). Hun kjenner godt til utfordringene bifile møter i hverdagen.

Ingvild Endestad er leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri). Hun mener hennes organisasjon må sørge for at det blir mer forskning på bifiles levekår. Foto: FRI

– Som en skeiv bevegelse har vi en jobb å gjøre når det gjelder å synliggjøre flere grupper hos oss, og sørge for at det blir mer forskning på en gruppe som kanskje har blitt litt oversett, sier Endestad til NRK.

Hun sier at medias omtale av Pride og temaer knyttet til LHBT kan medvirke til usynliggjøringen av bifile og andre grupper.

– Media skriver veldig ofte om homobryllup, homoekteskap også videre, når man egentlig burde skrive at nå får folk, uavhengig av kjønn, lov til å gifte seg, sier Endestad.

Christine Johansen er enig i at media har en tendens til å overse andre legninger.

– Det forsterker usynligheten at media kaller det «homoparaden» når det er så mange andre grupper. Da ender det opp med at veldig mange ikke synes, sier Johansen.

Christine Gangstad Johansen (t.h) og vennen Dakota Frøyseth skal begge gå i Pride-paraden på lørdag. Foto: NRK

Skårer dårlig

Levekårsundersøkelser viser at bifile, og spesielt bifile kvinner, skårer dårlig når det gjelder psykisk helse, selvmordsforsøk, alkoholbruk og ensomhet.

Bifil-aktivist, Robyn Ochs, mener at undertrykkelse går hardt utover helsen.

Robyn Ochs anbefaler unge bifile å skaffe seg informasjon på nettet. Foto: NRK

– Når man føler seg uvelkommen og ikke mangler en tilhørighet, kan det føre til økt selvmord, depresjon og generelt dårlig helse, sier Ochs.

Hun har i mange år kjempet for bifiles rettigheter i hjemlandet USA. Torsdag holdt hun foredrag i Oslo og hadde flere gode råd til unge bifile.

– Finn andre mennesker i din situasjon, les om seksualiteten din, søk etter videoer på Youtube. Sørg for at du får støtte, og ikke steng deg inne, for du er ikke alene, sier Ochs.

Undersøkelser viser også at svært mange bifile menn og kvinner skjuler sin seksuelle orientering på arbeidsplassen. 78 prosent blant bifile menn og 68 prosent blant bifile kvinner. Tilsvarende tall for homofile menn og lesbiske kvinner er henholdsvis 18 og 9 prosent.