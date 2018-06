Homofil kunstner fra Kina: – Som en gudegave å komme til Norge

– Det føles så fredelig å være her, og det er rørende å se regnbueflaggene. Da jeg kom til Oslo var det også en vakker regnbue som strakte seg mot himmelen. Det føltes som en gudegave å komme til Norge.

Den kinesiske kunstneren Yang Guowei er ekstatisk over å få være i hovedstaden under Oslo Pride. På Historisk museum får kinesiske kunstneres verk om homofil kjærlighet vises frem, i forbindelse med utstillingen «Kjær leik Secret Love».

Guowei, som selv har mannlig kjæreste, sier at det i praksis ikke fins noen pride i Kina.

– Man forsøkte å ha en Pride-festival i Shanghai, men den ble avbrutt etter et par timer. Og da to jenter delte ut en kjærlighetsbrikke i et kunstnerområde, ble de angrepet og fikk forbud.

OMSTRIDT: Dette kunstverket (utdrag) er blant dem som vises frem i Oslo. Kunst om homofili er tabubelagt i Kina, og utstillinger stenges på grunn av statlig sensur. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Kinesere ble forbauset

Det var flere kinesiske turister på utstillingen på Historisk Museum, og kunstneren sier at de ble overrasket.

– Det var veldig spesielt, de reagerte med et «jøss, fins det sånn kunst». De oppdaget et annet Kina i Oslo.

HEMMELIG: Den hemmelige kjærligheten er i fokus i kunstutstillingen "Kjær leik Secret Love". Og det å måtte holde kjærligheten sin skjult vet Yang Guowei mye om. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Kurator for den kinesiske delen av utstillingen, Si Han, sier at det er vanskelig å uttrykke homofil kjærlighet i Kina – til tross for at flere keisere gjennom den kinesiske historien hadde seksuelle forhold med andre menn.

– Selv om ting var verre under Maos tid, hvor homofili ble sett på som mental sykdom, har den statlige sensuren blitt mye sterkere de siste årene. Alle sider ved menneskerettigheter har blitt bremset og forhindret, og kunstsensur har blitt mye hardere. Det er alvorlig og situasjonen ser ikke bra ut.

Kunstner Guowei er enig.

– Den nye lederen i Kina virker å ha et mer konservativt syn på temaet, det er et mye hardere trykk. Vi opplever begrenset frihet, og visse utstillinger stenges umiddelbart hvis man berører sensitive temaer. Det blir sett på som noe farlig som kan skade samfunnet.

MODIG: Yang Guowei våger å gå sine egne veier som både kunstner og menneske. Mange av hans fotografier, som de to på bildet, blir vist frem under kunstutstillingen "Kjær leik Secret Love". Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty

– Kjærligheten er universell

Under åpningen talte både ordfører Marianne Borgen og Canadas ambassadør i Norge, Artur Wilczynski (som selv er åpent homofil). Og kurator for utstillingen, Vibeke Hermanrud, sier besøket fra de to kineserne er av stor betydning.

– Det er jo det som gjør dette viktig og nødvendig. Vi i Norge må løfte blikket og se utover våre grenser, og samarbeide med andre som er i en annen samfunnssituasjon.

FLAGGPYNTET: Historisk museum er med og markerer Oslo Pride. Regnbueflaggene vaier utenfor bygget, som huser en utstilling av homofil kunst. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Og at kjærligheten er hovedtema mener hun er på sin plass.

– Kjærligheten er universell. Vi er heldige i Norge, men andre steder er det langt igjen før man kan leve åpent. Det å få vise frem modige kinesiske kunstnere er fantastisk.

Kunsten kan vise vei

Og kunstnernes rolle blir svært viktige i årene som kommer i Asias fremste stormakt, mener både kunstner og kurator.

– Kunsten er en måte å fortsette kampen fremover. Kanskje kan de unge via kunsten få motet til å leve som de vil, sier Guowei.

Kurator Si Han istemmer:

– Kunstnere er de første som våger å utfordre. Og det er de som våger å vise ekte kunst som kan vise vei til fremtidens Kina.

AMBASSADE: Presseavdelingen ved den kinesiske ambassaden uttaler til NRK at Kinas kunstpolitikk legger til rette for et stort kunstmangfold. Foto: Kvale, Jens O. / SCANPIX

Ambassaden avviser kritikken

Den kinesiske ambassaden avviser kritikken og kunstnernes meninger, og skriver i et tilsvar til NRK:

«Kina har alltid fulgt prinsippet med å la mange blomster få blomstre og mange tankesett få slippe til, og vi oppfordrer våre kunstnere til å ta utgangspunkt i mennesker i kunsten sin. Inspirert av denne politikken, skapes det svært mye vakker kunst hvert år. Noen få personlige betraktninger kan ikke reflektere den rike produksjonen av litteratur og kunst."