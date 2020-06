Betalte 55.000 for familieferien – vet ikke når hun får penger tilbake

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De skulle reise alle sammen. Bjørg Fredval sammen med sønnen Kai, svigerdatteren Ellen og deres to barn, Ida på 24 og Andreas på 21 år.

Reisen er for lengst avlyst. Turen skulle ha gått til Fuerteventura som er en av Kanariøyene. Øya er kjent for sine lange, lyse strender, sanddyner og flotte hotell.

Bjørg Fredval sammen med sønnen Kai Wahl og barnebarnet Ida Wahl på Gran Canaria i 2017. Foto: PRIVAT

– Jeg har spart for å få råd til denne reisen, sier Bjørg.

De skulle reise dagen etter påske, 14. april, og være borte en uke. Fremdeles har ikke Bjørg Fredval fått tilbake pengene for turen.

– Vi gledet oss alle sammen og farmor har spart lenge. Dette er ikke noe vi gjør hvert år og vi hadde endelig klart å finne en tid som passet for alle, sier barnebarnet Ida.

Flere månedslønner

Bjørg Fredval er 78 år og pensjonist. Hennes pensjon er bare så vidt over minstepensjon. For henne er 55.000 kroner veldig mye penger og utgjør flere månedslønner.

Hun fikk raskt tilbake 1500 kr for en leiebil, men det hjalp ikke stort.

I mange år jobbet Bjørg Fredval med regnskap og økonomi i Norges Bank og i ABB-gruppen.

– Jeg er veldig økonomisk og bruker ikke mye penger i det daglige. Jeg kjøper meg god mat, men i hverdagen bruker jeg lite, sier Bjørg Fredval.

Nå hadde hun kostet på seg og familien en tur med all inclusive.

Brev i mars

Da reiserestriksjonene kom, fikk de raskt et brev fra reisearrangøren TUI der det sto:

Hvis du vil kansellere reisen din trenger du ikke å kontakte oss. Dette vil gjøres automatisk og innbetalt beløp vil bli tilbakebetalt.

Bjørg og familien har forholdt seg til dette. Hun forstår at det er en krevende tid, men synes det begynner å ta lang tid.

– Nå har jeg snakket med sønnen min. Kanskje vi bør kontakte reiseselskapet nå. De som er mest tålmodige, kommer gjerne sist. Det vil jeg ikke, sier Bjørg.



Stor pågang

Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i TUI har full forståelse for at folk er fortvilet. Foto: TUI

– Vi har fått en overveldende mengde endringer siden koronaen brøt ut. Det dreier seg om flere titusen kanselleringer, avbestillinger og folk som vil endre reiser, sier Nora Aspengren som er kommunikasjonsansvarlig i TUI.

Hun forteller at alle sakene behandles manuelt, og at det derfor tar tid.

– Vi har full forståelse for at folk er frustrerte, sier Aspengren. Hun sier at de jobber med å automatisere prosessen.

Aspengren antar at Bjørg Fredval og familien får penger igjen i neste uke.

Norgesferie

Bjørg Fredval har ikke mye penger, men mener hun har det bra.

– Jeg har penger så jeg klarer meg, sier hun.

Hun har fortsatt å spare også etter april.

– På sommeren de siste årene har jeg tatt bilen min og reist på rundreise i mitt eget land. Da reiser jeg alene og tar gjerne inn på vandrerhjem underveis. En natt innimellom bor jeg også på hotell, sier hun.

I år blir det norgesferie igjen.

Mange venter på penger tilbake

Bjørg og familien er blant mange som nå venter på å få penger tilbake for ferien de har betalt - men ikke får reise på.

Virke Reiseliv har beregnet at reiseselskapene skal refundere om lag tre milliarder kroner til sine kunder for kansellerte og avlyste turer fram til 20. august.

Astrid Bergmål som leder Virke Reiseliv, er bekymret for at flere av de over 900 reisearrangørene i Norge ikke skal kunne klare å betale tilbake penger til alle kundene.