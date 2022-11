Etterlyst: SV-leder

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes overrasket alle da han plutselig medga tirsdag at han er skeptisk til å bli ny partileder. Han møtte pressen for å svare på spørsmål knyttet til budsjett-enigheten med regjeringspartiene.

– Har du vært så flink til å forhandle at det har økt din lyst til å bli leder SV?

– Jeg tror det er lite sannsynlig at jeg kommer til å stille som leder av partiet. Jeg er skeptisk, svarte han.

Fylkesnes har vært en av favorittene til å ta over lederposten i partiet, etter at nåværende leder Audun Lysbakken varslet at han ikke stiller til gjenvalg.

Kaski og Bergstø peker seg ut

NRK har de siste dagene vært i kontakt med medlemmer av sentralstyret og landsstyret i SV om hvem de ønsker seg som ny partileder. Gjennomgangen viser at det er to navn som peker seg ut:

Nestleder Kirsti Bergstø og SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Men ingen av lederfavorittene har så langt sagt om de er kandidat til ledervervet eller ikke.

– Ingen har så langt meldt seg som lederkandidat. Men vi er i dialog med flere som er aktuelle, sier valgkomiteens leder Pål Julius Skogholt.

Fristen for å foreslå kandidater utløper 20. desember. Valgkomiteens innstilling skal legges fram innen 1. februar. Ny leder etter Audun Lysbakken skal først velges på landsmøtet i midten av mars.

Audun Lysbakken kunngjorde tidligere i høst at han ikke tar gjenvalg som partileder i SV. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Peker på Kaski

Internt i SV går diskusjonene nå høyt om hvem som bør bli partiets neste leder. Problemet er at de aller færreste vet hvem som faktisk har planer om å stille.

– Kaski er en rådyktig politiker som har høy tillit, og som er populær. Ingen er så tøff mot Norges aller rikeste og så tydelig mot skatteparadiser som henne, sier leder Synnøve Kronen Snyen i Sosialistisk Ungdom.

– Oslo SV mener SVs neste leder bør være Kari Elisabeth Kaski, sier fylkesleder Sunniva Holmås Eidsvoll.

SVs finanspolitiske talskvinne Kari Elisabeth Kaski har bakgrunn fra miljøstiftelsen Zero. For tiden har hun foreldrepermisjon fra vervet som stortingsrepresentant. Foto: Alf Simensen / NTB

Landsstyremedlem Kristian Takvam Kindt fra Oslo er på linje med sin fylkesleder og peker også på Kaski. Det samme gjør Eirik Faret Sakariassen, vararepresentant til sentralstyret og gruppeleder i Stavanger SV:

– Jeg støtter Kari Elisabeth Kaski og håper virkelig hun vil stille. Hun er utrolig dyktig, en sterk debattant og har en tydelig profil som er både rød og grønn, sier Sakariassen.

Tre tause lederfavoritter i SV

SV-nestleder Kirsti Bergstø har lang fartstid i partiet og har fungert som partileder i Audun Lysbakkens fravær. Her under en pause i regjeringssonderingene i Hurdal, der hun også var sentral. Foto: Ingunn Solheim / NRK

Peker på Bergstø

– Jeg flagget tidlig at min førstekandidat er Kirsti Bergstø, men jeg vet jo ennå ikke om hun har sagt at hun er villig til å stille, sier landsstyremedlem Heidi Larsen fra Viken til NRK.

– Vi har uansett tre veldig gode kandidater å velge mellom, dersom alle tre stiller, tilføyer hun.

Åshild Pettersen fra Nordland er også blant landsstyremedlemmene som foretrekker Kirsti Bergstø:

– Jeg har tidligere nevnt Kirsti Bergstø som en god kandidat, men alle tre som det spekuleres i som kandidater, har gode kvaliteter og kan gjøre en god jobb for partiet. Nordland SV som fylkeslag har ikke så langt tatt stilling til hvem vi vil formelt foreslå til komiteen, sier hun.

Det samme gjør internasjonal leder i SV, Gjermund Skaar:

– Det litt tidlig i prosessen, men selv mener jeg Kirsti er en selvskreven kandidat.

Peker på Fylkesnes

Blant sentralstyre- eller landsstyremedlemmene som har svart på NRKs spørsmål, er det kun Christian Torset fra Nordland som oppgir Torgeir Knag Fylkesnes som sin foretrukne kandidat.

– Vi har et luksusproblem med de gode navnene som foreløpig har vært diskutert i ledervalget, sier Torset og fortsetter:

– Personlig vil jeg peke på Torgeir Knag Fylkesnes som en mann med god kontakt med grasrota, innsikt i utfordringene både i distriktene og i byene, med bred kompetanse og god politisk teft, sier Torset.

– Ripe i lakken

Denne uka avslørte VG at SV-nestleder Fylkesnes har fått en skattesmell på 477.000 kroner i forbindelse med pendlerbolig-sakene på Stortinget.

– Skattesaken bør ikke bety noe som helst. Skatteetaten har jevnlig gitt Stortingets administrasjon tilbakemelding på hvordan skattereglene skulle forstås, sier Torset.

Landsstyremedlem og SV-veteran Heming Olaussen formulerer seg slik når spørsmålet stilles om Fylkesnes' skattesak:

– Torgeir har fått en liten ripe i lakken, men jeg mener Stortingets administrasjon må ta hovedskylda, og at denne saken ikke bør være noe avgjørende argument mot hans kandidatur.

Torgeir Knag Fylkesnes er nestleder i SV og sentral i flere forhandlinger med regjeringen, ikke minst om statsbudsjettet. Foto: Javad Parsa / NTB

Åshild Pettersen i Nordland SV mener heller ikke det er rimelig å holde skattesaken mot ham:

– Våre representanter har fått veiledning fra Stortinget og vært i god tro om at alt var riktig gjort. Det er derfor urimelig hvis denne saken skal holdes imot dem, i noen sammenheng videre, sier hun.

Marit Aklestad i Møre og Romsdal SV er inne på det samme, og sier skattesaken først og fremst er uheldig for Stortinget.

– Representantene har fulgt råd fra Stortinget, og saken rammer 38 representanter. Da er det uheldig at det er de få som er åpne og ærlige i saken, som må ta støyten, mens resten unngår oppmerksomhet, sier hun.