Ber nordmenn ha «is i magen»: – De som tror våren blir normal, kommer til å bli skuffa

Mandag har det kommet meldinger om tre nye dødsfall som følge av koronaviruset. Dermed er 10 personer med smitte døde i Norge.

– I dag har vi fått meldinger om flere dødsfall som følge av koronaviruset. Mine tanker går til dem som har mista en av sine, og vi gjør alt vi kan for å hindre at mange skal oppleve den samme sorgen og savnet som disse nå opplever, sier helseminister Bent Høie mandag.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier nå at 300.000 mennesker har testet positivt for koronavirus på verdensbasis.

Ifølge WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus er pandemien nå i ferd med å «akselerere».

– Hvis vi nå ikke prioriterer å verne helsearbeidere, kommer mange til å dø, fordi helsearbeiderne som kunne reddet livene deres er syke, sier Tedros.

Varsler unormal vår

Det er halvannen uke siden norske myndigheter innførte det som trolig er de mest inngripende tiltakene i folks hverdag i fredstid.

Helsemyndighetene har brukt helgen til å vurdere hvilke tiltak som skal videreføres. Det er ventet at en avgjørelse om dette kommer i morgen, tirsdag.

Helseminister Bent Høie (H) ber nordmenn forberede seg på at en rekke tiltak forlenges.

– Mange håper at de strengeste tiltakene skal bli opphevet. Det er ikke tatt noen beslutning ennå, men de som håper og tror at denne våren skal bli normal, kommer nok til å bli skuffa. Vi må alle forberede oss på at vi må leve mest mulig normalt, men i en unormal situasjon, sier Høie.

Ifølge Høie ser norske myndigheter nå enkelte indikasjoner på at den nasjonale smittedugnaden er i ferd med å gi resultater.

– Antall som er smitta i Norge ser ut til å ligge stabilt, med omtrent 200 nye tilfeller hver dag. At antallet ikke øker vesentlig, kan være en effekt av tiltakene våre. Det skal vi ta som en oppmuntring. Men vi kan ikke senke skuldrene, vi skal fortsette dugnadsjobbingen med samme styrke, sier Høie.

38 på intensivavdelinger

2371 personer er bekreftet smittet. 240 nye er bekreftet smittet det siste døgnet, opplyser FHI. 1117 er smittet i Norge, og 954 er smittet utenlands. For 300 er smittested fortsatt uavklart.

Det er tatt 61.000 tester for koronaviruset. Cirka 4 prosent av testene har vært positive. 96 prosent av dem som har blitt testa på grunn av luftveisinfeksjoner har ikke hatt koronavirus, men forkjøelse eller andre luftveisinfeksjoner.

Totalt er 193 personer innlagt på sykehus med Covid-19.

45 personer har vært innlagt på intensivavdeling med koronasmitte, 38 av dem er det fortsatt.

Snittalderen på disse er 61 år, ingen av dem er under 24 år. 78 prosent av de innlagte på intensivavdelinger er menn.

– Tiltakene er riktige

Justisminister Monica Mæland (H) sier mandag at alle tiltakene som er iverksatt, er riktige. Hun ber nordmenn om å fortsette å stå sammen i den nasjonale dugnaden mot smittespredning.

– Jo lenger denne krisen varer, jo større blir de økonomiske konsekvensene, både for samfunnet og hver enkelt av oss. Da er det naturlig at en del av oss stiller spørsmålet: Er dette virkelig riktig?

– Tiden er ikke inne for å trekke konklusjoner. Vi må ha is i magen, og stole på at de tiltakene vi har gjort er riktige. Det handler om å unngå for mange sykehusinnleggelser, og unngå dødsfall, sier Mæland.

Mæland påpeker at målet er å sørge for å sikre en «så normal drift som mulig, i en unormal situasjon». Hun viser blant annet til at det fortsatt er mulig å handle i butikker, dersom han holder avstand til andre.

Hytteforbud under press

Et av tiltakene som har mye diskutert, er forbudet mot å dra på hytta utenfor egen kommune.

Mandag sier FHI-overlege Preven Aavitsland til Dagens Næringsliv at regjeringen kunne lempet på hytteforbud, reiserestriksjoner og grensetiltak uten at antall smittede i Norge ville øke nevneverdig.

– En smittevernfaglig vurdering tilsier kanskje at det kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene hver helg, sier han.

Frp-leder Siv Jensen ber i en pressemelding mandag om at regjeringen vurderer om det kan være aktuelt med en mer fleksibel tilnærming til hytteforbudet inn mot påsken.

– Vi er i kontakt med kommunene hele veien. Det handler om deres evne til å ha et godt helsevesen til sine innbyggere. Dette er ikke et smitteverntiltak, det har mange misforstått. Vi jobber med en gjennomgang av alle tiltakene, og den første konklusjonen på det kommer i morgen, sier helseminister Bent Høie.

– Det er nok mat til alle

Mandag var også landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) til stede på den daglige pressekonferansen. Hun brukte anledningen til å advare mot hamstring.

– Det er mat nok til alle sammen. Vi så noen steder at det ble hamstra mat, men det har gått ned, og det er bra. Det er ingen grunn til å hamstre. Jeg vil takke alle som sørger for at vi har en trygg matforsyning.

Mange bønder er bekymret for å ikke få nok sesongarbeidere på grunn av koronasituasjonen.

– Regjeringen arbeider med en forskriftsendring som gjør at utenlandske arbeidere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse, om de har en arbeidskontrakt. Det sikrer kompetanse for bøndene.

Regjeringen forlenger opphold for sesongarbeidere som allerede har arbeidskontrakter i Norge, for å hjelpe landbruket

Bollestad sier man også vil se på om permitterte, pensjonister og studenter kan bidra i landbruket. Hun oppfordrer permitterte til å registrere seg på nettsteder som arbeidsplassen.no.

– Jeg håper personer som trenger arbeidskraft og personer som trenger hjelp, finner sammen til hverandre. Vi skal gjøre alt for å sikre at årets avling skal bli bra.