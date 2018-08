Redningsaksjon ble forstyrret av folk som tok bilder

Mannen ble hardt skadet da han kjørte inn i et tre på Hanevik på Askøy mandag ettermiddag.

– Den første bilen som kom på stedet måtte vise vekk en person som nærmest var inni bilen for å ta bilder av den skadde mannen, sier brannvesenets innsatsleder på stedet, Sveinung Sivertsen, til NRK.

Det var Bergens Tidende som først skrev om problemene på åstedet.

I stedet for å starte førstehjelp, var det flere personer som strømmet til for å ta bilder av ulykkesstedet, selv om den skadde mannen satt fastklemt i bilen.

– Det var mye folk som gikk i skråninger og tok bilder og filmet. Det var relativt enkelt å komme seg til ulykkesstedet, og det utnyttet folk seg av, sier innsatslederen.

Ikke første gang

Sivertsen sier at aksjonen ikke ble direkte hindret, men at personene som tok bilder var et forstyrrende element.

Han reagerer på at den første personen på stedet ikke startet med førstehjelp omgående.

– Dette kan være avgjørende i slike situasjoner, sier han.

Nødetatene flere steder i lander har opplevd lignende. I januar ble en lastebilsjåfør skadet og sittende fastklemt i en trafikkulykke i Oslo. Folk kom strømmende til, men i stedet for å hjelpe den skadde sjåføren, tok de bilder av henne.

Innsatslederen på Askøy sier at folk pleier å trekke unna når de blir bevisstgjort på hva de holder på med.

– Jeg tror det bunner i en form for nysgjerrighet. Jeg tror ikke folk tenker gjennom hva konsekvensene kan være, sier han.

Politiets innsatsleder under dagens ulykke bekrefter dette inntrykket overfor BT.

– Når jeg snakker med dem, er det akkurat som om de våkner og skjønner hva de har gjort, sier innsatsleder Synnøve Malkenes.

POLITIOVERBETJENT: Politioverbetjent Synnøve Malkenes sier til BT at det er akkurat som folk våkner opp og forstår hva de gjør når hun snakker til dem. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Kan være lovbrudd

Bilen havnet 10–20 meter inn i skogen, så personene som fotograferte har dermed aktivt tatt seg inn på ulykkesstedet.

Dersom fotografering fører til at det tar lengre tid før den skadde får hjelp, kan det føre til straff, uttalte politiet til NRK i januar.

– Alle borgere har plikt til å hjelpe en som trenger hjelp og er i nød, sa Erdal Karaagac, avsnittsleder i Oslopolitiet.

Sivertsen sier at det ikke er uvanlig at folk står på avstand og tar bilder. Situasjonen mandag var imidlertid spesiell, da flere av personene beveget seg svært nær ulykkesstedet.

– De ble bedt om å trekke unna og bortvist fra stedet, men det kan være veldig forstyrrende. Aksjonen i dag ble heldigvis ikke hindret likevel, sier han.