Beklager bilbelteblemme i Sommerbilen

En del tv-seere som fulgte «Sommerbilen minutt for minutt» i kveld ble sjokkert av at en av gjestene i dag ikke hadde på seg belte under sendingen fra Hardanger.

Opptaket ble gjort på formiddagen i dag, da Bjørn Lægreid, kjent fra «Vinterveiens helter» på National Geographic var gjest. Delen av programmet handlet om trafikksikkerhet og ble sendt onsdag kveld.

Blant annet på Twitter kom det raskt en del meldinger om mangelen på beltebruk.

Vil følge ekstra godt med i fremtiden

De ansvarlige for programmet ble oppmerksomme på feilen under sendingen, og sier de vil følge ekstra godt med i fremtiden.

– Vi beklager at gjesten ikke hadde på seg bilbelte under dagens sending. Både vi i programledelsen og gjesten vår vet at reglene er at man skal ha på seg bilbelte. Det var særlig beklagelig at dette foregikk mens temaet var trafikksikkerhet, sier prosjektleder for programmet, Kristin Ytre-Arne.

På telefon sier gjesten selv, Bjørn Lægreid, at det som skjedde var svært beklagelig.

– Det er bare å beklage det som skjedde, men gjort er gjort, sier han.

Kommer en liten belteblemme til

Ytre-Arne sier det fulle ansvaret ligger hos NRK.

– Dette var en litt uvant situasjon. Gjesten vår er en mann av kjøtt og blod og glemte seg litt. Det er beklagelig, og vi burde hatt en bedre gjennomgang av rutinene, sier hun.

– Det er bra at folk følger med, kommenterer Lægreid om de mange reaksjonene som kom etter programmet.

Ytre-Arne sier også at det er et annet innslag senere i programmet der en annen gjest også bruker litt tid på å ta på seg belte, før hun blir påminnet av programlederen.