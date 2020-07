– Ja, det røyk dessverre en dynamoreim på den svarte følgebilen vår, sier prosjektleder Ingrid Olderbakk.

De hadde startet fra Steinkjer tidlig torsdag morgen, med Inderøy og Gangstad gårdsysteri som mål for dagen.

De planene gikk fort i vasken.

For etter en stopp på Norges åttende fineste rasteplass. Hvor de skulle ta opp en gjest, røyk det som trolig er dynamoreimen i den svarte følgebilen til NRK sin sommerbil.

Viking måtte tilkalles og de fleste planer som var lagt for dagen, var det bare å gjøre om på.

REPARASJON: Programlederne Rune Nilson og Torfinn Borkhus intervjuer samtidig som det blir reparert. Foto: Ingrid Olderbakk / NRK

– Bare fliser igjen

De to programlederne Rune Nilson og Torfinn Borkhus sitter i den gule sommerbilen til NRK når vi ringer, de tar det situasjonen med et smil.

– Sommerbilen vår den går som en klokke, men den svarte følgebilen vår med kameraet går ikke som ei klokke akkurat nå, sier Torfinn Borkhus.

De forteller at reima var bare fliser igjen etter at de stoppet ved rasteplassen.

Etter det var det bare å improvisere for å få dagen til å gå opp.

De fikk bilen opp på bergingsbilen og kjørt den fram til Gangstad der de skulle fortsette sendingen.

– Etter sendingen var det bare å få kjørt den til reparasjon for å få den klar til i morgen, sier Borkhus.

FORTSETTER I MORGEN: Sommerbilen skal være ferdig reparert til i morgen og da fortsetter ferden rundt i landet.

Fukte sluken

De to programlederne er lei seg for at mange som hadde møtt opp for å se de langs ruten i dag, ikke fikk muligheten til det. De håper de vil komme i morgen i stedet.

– Det er jo synd at folk som hadde tenkt å få sett oss, ikke får muligheten til det. Vi håper de kanskje tar turen til Leksvik i morgen, sier Torfinn.

Planen er at de skal være tilbake på ruten i morgen tidlig og at bilen da skal være ferdig reparert.

I kveld har Borkhus planer om å få testa fisken i Leksvik.

– Vi må gjøre det beste ut av det, så planen for kvelden er å fukte sluken også satser vi på at vi er selvforsynt til kvelden. Planen var egentlig å fiske i Mosvik, men vik er vik så vi prøver oss her, avslutter Borkhus.